Τουλάχιστον 30 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους έπειτα από ποδοπάτημα επισκεπτών σε ιδιαίτερα δημοφιλές τουριστικό αξιοθέατο στη βόρεια Αϊτή, σύμφωνα με τις αρχές και τα τοπικά μέσα ενημέρωσης της χώρας της Καραϊβικής.

Όπως δήλωσε ο Ζαν Ανρί Πετί, επικεφαλής της πολιτικής προστασίας στον αϊτινό νομό του Βορρά, η τραγωδία σημειώθηκε στο Citadelle Laferrière, ένα ιστορικό οχυρό των αρχών του 19ου αιώνα που ανεγέρθηκε λίγο μετά την ανεξαρτησία της Αϊτής από τη Γαλλία.

Haiti 🇭🇹 – Drame – Citadelle Laferrière : capture d’une vidéo de l’ambiance à l’intérieur Ce samedi 11 avril 2026, un incident tragique est survenu à la Citadelle Laferrière, à Milot, lors d’une activité touristique et culturelle. Plusieurs jeunes auraient souffert de… pic.twitter.com/OEpHIKZjQB — Radio Télé Patriarche 101.1 FM (@PatriarcheRadio) April 12, 2026

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Le Nouvelliste, μεγάλος αριθμός επισκεπτών είχε συγκεντρωθεί στο φρούριο, το οποίο βρίσκεται στον δήμο Μιλό, προκαλώντας συνθήκες ασφυκτικού συνωστισμού.

Το φρούριο, ενταγμένο στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, χτίστηκε από απελεύθερους σκλάβους και αποτελεί σύμβολο του αγώνα των Αϊτινών για την ανεξαρτησία τους.

Wow! This is a video from the event inside the Citadelle that led to at least 30 dead, many of them school aged. #HAITI https://t.co/dU5uDSUQTJ pic.twitter.com/QNiOglneNJ — Jacqueline Charles (@Jacquiecharles) April 12, 2026

Ο αϊτινός πρωθυπουργός Αλίξ Ντιντιέ Φιλς-Εμέ εξέφρασε τα «ειλικρινή συλλυπητήρια» της κυβέρνησης προς τις οικογένειες των θυμάτων —οι περισσότεροι εκ των οποίων ήταν νέοι άνθρωποι—, υποσχόμενος «αλληλεγγύη» σε αυτές «τις στιγμές θλίψης και δεινών», σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε μέσω Facebook.

Όπως ανέφερε, οι αρχές έχουν τεθεί σε κατάσταση συναγερμού και έχουν κινητοποιηθεί για τη διαχείριση της κρίσης, ενώ κάλεσε τους πολίτες να παραμείνουν ψύχραιμοι κατά τη διάρκεια της έρευνας για τα αίτια της τραγωδίας.

Χρόνια κρίση και επαναλαμβανόμενες τραγωδίες

Η Αϊτή, η φτωχότερη χώρα του δυτικού ημισφαιρίου, παραμένει εγκλωβισμένη εδώ και χρόνια σε μια πολυδιάστατη κρίση —ασφάλειας, πολιτική και ανθρωπιστική—, ενώ έχει πληγεί επανειλημμένα από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές.

Την τελευταία δεκαετία, η χώρα έχει βιώσει τραγωδίες όπως οι εκρήξεις σε δεξαμενές καυσίμων το 2024 και το 2021, με 24 και 90 νεκρούς αντίστοιχα, καθώς και τον ισχυρό σεισμό του 2021, που προκάλεσε περισσότερους από 2.000 θανάτους και εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές και κατοικίες.