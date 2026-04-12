Με αφορμή το ορθόδοξο Πάσχα, η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, απηύθυνε τις ευχές της προς όλους τους Έλληνες μέσα από ανάρτησή της στην πλατφόρμα X.

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ ευχήθηκε «Χρόνια Πολλά» στα ελληνικά, συνοδεύοντας το μήνυμά της με μια φωτογραφία του ουρανού όπου αναγράφεται η ίδια φράση. Η ανάρτηση συγκέντρωσε θετικά σχόλια και ευχές από χρήστες των κοινωνικών δικτύων.

Στο μήνυμά της, η πρέσβης αναφέρει: «Χριστός Ανέστη! Χρόνια Πολλά! Εκφράζω τις πιο θερμές μου ευχές σε όλους όσοι γιορτάζουν σήμερα το Πάσχα. Εύχομαι αυτή η μέρα να φέρει σε εσάς και στις οικογένειές σας υγεία, ελπίδα και σύνδεση».

Με αυτόν τον τρόπο, η εκπρόσωπος των Ηνωμένων Πολιτειών εξέφρασε τη συμμετοχή της στις εορταστικές στιγμές των Ελλήνων, στέλνοντας μήνυμα φιλίας και αλληλεγγύης.