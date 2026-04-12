Αφρικανική σκόνη και ισχυροί άνεμοι θα συνοδεύσουν την επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα, σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Γιώργου Τσατραφύλλια. Ο ίδιος, σε ανάρτησή του μετά τις ευχές για την Ανάσταση, προειδοποίησε ότι η θερμοκρασία θα ανέβει αισθητά πριν επανέλθει η ψύχρα στα μέσα της εβδομάδας.

Όπως επισημαίνει, βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη νέο επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης, το οποίο θα διαρκέσει έως τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Ο καιρός θα παραμείνει σχετικά αίθριος τις υπόλοιπες ημέρες του Πάσχα, ενώ ο υδράργυρος θα φτάσει έως και τους 25 βαθμούς Κελσίου στα δυτικά.

Οι άνεμοι αναμένεται να ενισχυθούν έως 9 μποφόρ, δυσχεραίνοντας πιθανώς τις μετακινήσεις. Από την Τρίτη μέχρι την Πέμπτη προβλέπονται λασποβροχές σε αρκετές περιοχές, ενώ από την Πέμπτη θα επικρατήσουν βοριάδες που θα φέρουν ψύχρα και αστάθεια.

Πού θα βρέξει:

Πώς θα κυμανθεί η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες:

Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια

Ο μετεωρολόγος σημείωσε: «Με σκόνη, νοτιάδες και λασποψιχάλες η επιστροφή! Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη! Νέο επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης είναι ήδη σε εξέλιξη το οποίο θα διαρκέσει μέχρι τα μέσα της εβδομάδας. Επιπλέον η θερμοκρασία θα πάρει ανοδική πορεία με τα θερμόμετρα να αγγίζουν ακόμα και τους 25 βαθμούς στα δυτικά.

Από την Τρίτη μέχρι την Πέμπτη, θα εκδηλωθούν και διάσπαρτες λασποψιχάλες στις περισσότερες περιοχές. Οι άνεμοι νοτιάδες θα φτάσουν τα 7-8 μποφόρ στο Ιόνιο με ριπές στα 9 κυρίως τη Δευτέρα. Από την Πέμπτη θα αλλάξει η κυκλοφορία. Μπαίνουν βοριάδες, φέρνουν περισσότερη ψύχρα και περιορισμένη αστάθεια. Θα υποχωρήσει και η σκόνη. Προσοχή στο δρόμο».

Η πρόγνωση του καιρού

Σήμερα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με παροδικές νεφώσεις στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά, τις Σποράδες, την Εύβοια και την Κρήτη, όπου ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη τις πρωινές ώρες στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νοτιοανατολικοί 3-5 μποφόρ, φτάνοντας τοπικά τα 6 στο Ιόνιο. Στα ανατολικά θα πνέουν ανατολικοί 3-5 μποφόρ και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, φτάνοντας τους 20-21 βαθμούς Κελσίου στα δυτικά και νότια.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Αττική: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών ή όμβρων το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι ανατολικοί 3-4 μποφόρ, θερμοκρασία από 11 έως 19 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη: Παρόμοιο σκηνικό με λίγες νεφώσεις και πιθανές τοπικές βροχές το απόγευμα. Άνεμοι νότιοι 2-4 μποφόρ, θερμοκρασία από 10 έως 18 βαθμούς.

Μακεδονία – Θράκη: Νεφώσεις κατά διαστήματα με τοπικές βροχές, κυρίως στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Θερμοκρασία από 5 έως 19 βαθμούς.

Ιόνιο – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά το μεσημέρι. Άνεμοι νοτιοανατολικοί 3-6 μποφόρ, θερμοκρασία έως 21 βαθμούς.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος: Νεφώσεις με τοπικές βροχές το απόγευμα. Άνεμοι ανατολικοί 3-4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 20 βαθμούς.

Κυκλάδες – Κρήτη: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες παροδικές νεφώσεις. Άνεμοι ανατολικοί 3-5 μποφόρ, θερμοκρασία έως 20 βαθμούς.

Ανατολικό Αιγαίο – Δωδεκάνησα: Αίθριος καιρός με ανέμους βορειοανατολικούς έως 6 μποφόρ και θερμοκρασία έως 21 βαθμούς.

Η εξέλιξη του καιρού τις επόμενες ημέρες

Τη Δευτέρα του Πάσχα προβλέπονται λίγες νεφώσεις, αυξημένες στα δυτικά και βόρεια, με πιθανότητα ασθενών βροχών. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν στα δυτικά έως 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει, φτάνοντας τους 24 βαθμούς στα δυτικά.

Την Τρίτη αναμένονται αραιές νεφώσεις που θα πυκνώσουν, με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και νότια. Θα σημειωθεί μεταφορά σκόνης, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει υψηλή για την εποχή.

Την Τετάρτη οι νεφώσεις θα είναι αυξημένες με τοπικές βροχές στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Οι άνεμοι θα διατηρηθούν ισχυροί, ενώ η θερμοκρασία δεν θα μεταβληθεί σημαντικά.

Την Πέμπτη προβλέπονται νεφώσεις σε όλη τη χώρα και τοπικές βροχές, κυρίως στα δυτικά και νότια. Οι άνεμοι θα στραφούν σε βορειοανατολικούς έως 7 μποφόρ, φέρνοντας πτώση της θερμοκρασίας και σταδιακή απομάκρυνση της σκόνης.