Κυριακή του Πάσχα και η Αθήνα έχει αδειάσει. Πολλοί έχουν φύγει για την επαρχία ενώ άλλοι ασχολούνται με το ψήσιμο του οβελία και γιορτάζουν στο σπίτι τους.

Ενδεικτικές είναι οι εικόνες του πρακτορείου Eurokinissi που αποπνέουν ένα κλίμα ηρεμίας που διαφέρει πολύ από εκείνο της πολύβουης καθημερινότητας στην πρωτεύουσα. Οι δρόμοι είναι σχεδόν άδειοι, με ελάχιστα οχήματα να κυκλοφορούν, δημιουργώντας μια πρωτόγνωρη αίσθηση.

Από την άλλη οι τουρίστες βρίσκονται έξω στους δρόμους και απολαμβάνουν τη βόλτα τους σε αξιοθέατα της πόλης σε χαλαρούς ρυθμούς.