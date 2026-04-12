«Καλή Ανάσταση» ευχήθηκε στα ελληνικά ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στο World Trade Center. Ο Μαμντάνι παρέστη στην πανηγυρική τέλεση του Όρθρου του Μεγάλου και Αγίου Σαββάτου και της Λειτουργίας των Θρήνων στον Τάφο, στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Νικολάου στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου.

Τη λειτουργία παρακολούθησαν κληρικοί. διπλωμάτες και πιστοί από τη Νέα Υόρκη ενώ ο Μαμντάνι είχε προσκληθεί από τον Αρχιεπισκόπου.

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος στο Πασχάλιο μήνυμά του τονίζει, μεταξύ άλλων, ότι «Αυτή την Αγία Ημέρα ας υποσχεθούμε να ζούμε για πάντα μέσα στο λαμπρό φως αυτής της νίκης».

Αναλυτικά, το μήνυμά του:

«Αγαπητοί μου χριστιανοί, Χριστός Ανέστη. Αυτή την ημέρα, ημέρα χαράς και αγαλλίασης για τη μεγάλη εορτή του Αγίου Πάσχα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ας στρέψουμε το βλέμμα μας με αγάπη στους αδελφούς και τις αδελφές μας με τους οποίους διανύσαμε μαζί το στάδιο της νηστείας, το δράμα της Μεγάλης Εβδομάδας και τη λαμπρή χαρά της Αναστάσεως. Είμαστε μία μεγάλη οικογένεια εν Χριστώ Αναστάντι. Το αίμα του χύθηκε για εμάς επάνω στον σταυρό και το ίδιο αίμα κυλάει μέσα στις πνευματικές μας φλέβες, ενώνοντάς μας με Εκείνον πέρα από την εθνική καταγωγή του καθενός από εμάς. Οι εκκλησιαστικές κοινότητες και οι χριστιανοί μας ανταμώνουμε αυτή την εξαιρετική ημέρα για να γιορτάσουμε την απόλυτη και πλήρη νίκη της ζωής έναντι του θανάτου, τη νίκη της αγάπης έναντι του μίσους.

Αυτή την Αγία Ημέρα ας υποσχεθούμε να ζούμε για πάντα μέσα στο λαμπρό φως αυτής της νίκης, προστατεύοντας τη ζωή με κάθε τρόπο, αποδεχόμενοι τους άλλους όπως είναι, προσφέροντας τη δική μας ζωή για την ενίσχυση και την ανακούφιση των ανθρώπων γύρω μας, δείχνοντας όχι μόνο ότι πιστεύουμε στην Ανάσταση του Κυρίου μας, αλλά ότι ζούμε διαρκώς μέσα σε αυτή την αλήθεια, ευαγγελιζόμενοι την αγάπη και τη χαρά που γεννά αυτή η ημέρα.

Αφήνουμε πίσω μας κάθε πικρία ή δυσκολία που έχουμε με οποιονδήποτε. Όλα συγχωρούνται στην Ανάσταση, γιατί η αγάπη του Θεού είναι πιο δυνατή από καθετί, ακόμα και από τον θάνατο. Έτσι, με τη δύναμη και την ειρήνη που μας παρέχει το φως της αγάπης ας διακηρύξουμε θριαμβευτικά ‘’Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και τοις εν τοις μνήμασιν ζωήν χαρισάμενος”. Αληθώς Ανέστη».