Η Κυριακή του Πάσχα στην Αθήνα έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά θεάματα της πόλης, με σούβλες, αρνιά και κοκορέτσια να στήνονται σε αυλές και πλατείες. Από νωρίς το πρωί, το κέντρο της πρωτεύουσας και ιδιαίτερα η πλατεία Μοναστηρακίου έχουν γεμίσει με ψησταριές, όπου οι καταστηματάρχες προσφέρουν παραδοσιακά εδέσματα στους περαστικούς. Παρόμοιο είναι το σκηνικό και σε άλλα μέρη της Ελλάδας.

Οι τουρίστες, εντυπωσιασμένοι από το έθιμο, απαθανατίζουν τις εικόνες των σούβλων και των ψησταριών που έχουν στηθεί στην πλατεία. Οι εστίες περιλαμβάνουν αρνιά, κατσίκια, κοκορέτσια, κοντοσούβλια και συκωταριές, δημιουργώντας ένα σκηνικό που αποτυπώνει τη γιορτινή διάθεση και τη μοναδικότητα του ελληνικού Πάσχα.

Όπως αναφέρουν οι καταστηματάρχες στο Μοναστηράκι, σήμερα και αύριο αναμένεται να σουβλιστούν περισσότερα από 150 αρνιά, ενώ σε ορισμένα καταστήματα ο αριθμός φτάνει έως και τα 30. Το ψήσιμο ξεκινά από τις πρώτες πρωινές ώρες σε χαμηλή φωτιά, ώστε να εξασφαλιστεί ομοιόμορφο αποτέλεσμα. Οι πρώτοι μεζέδες αναμένονται προς τα τέλη του πρωινού, γύρω στις 11:00, με την κίνηση στην περιοχή να αυξάνεται σταδιακά.

Η ατμόσφαιρα συμπληρώνεται από τις χαρακτηριστικές μυρωδιές της σούβλας και την κάπνα που απλώνεται στην περιοχή, θυμίζοντας ένα μεγάλο πασχαλινό τραπέζι σε δημόσιο χώρο. Ο καιρός ξεκίνησε με συννεφιά, όμως σύμφωνα με τις προβλέψεις αναμένεται σταδιακή βελτίωση, με τη θερμοκρασία να παραμένει σε ήπια επίπεδα, ιδανική για υπαίθριες γιορτές.

Πάσχα στην υπόλοιπη Ελλάδα

Στη Σύμη, το γιορτινό σκηνικό να στήνεται από νωρίς στην κεντρική πλατεία. Όπως αναφέρει ο δήμαρχος του νησιού, Λευτέρης Παπακαλοδούκας, έχουν στηθεί περισσότερες από 25 σούβλες για κατοίκους και επισκέπτες, με τα εδέσματα να προσφέρονται δωρεάν και το γλέντι να εξελίσσεται σε μια ανοιχτή γιορτή, με μουσική, χορό και συμμετοχή που ξεπερνά τις 3.000 παρουσίες.

Στην Πρέβεζα, ο Χρήστος Ανεμοζάλης αποτυπώνει τη «σιωπηλή» πλευρά της ημέρας, εκεί όπου το Πάσχα επιστρέφει στην ουσία του. Ένα σπίτι, μια αυλή, τα κάρβουνα που έχουν ήδη ανάψει και μια οικογένεια που ετοιμάζει μαζί το πασχαλινό τραπέζι συνθέτουν την εικόνα.

Το αρνί, το κοντοσούβλι και το κοκορέτσι στήνονται δίπλα στα κόκκινα αυγά και τα παραδοσιακά εδέσματα, σε μια διαδικασία που παραμένει βαθιά οικογενειακή και γεμάτη συμβολισμούς. Είναι η στιγμή που η κοινή προετοιμασία ενώνει τις γενιές και αναδεικνύει τη ζεστασιά της ελληνικής παράδοσης.

Πήραν φωτιά οι σούβλες στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη, οι σούβλες πήραν φωτιά από τις πρώτες πρωινές ώρες, με τα ψητοπωλεία να λειτουργούν αδιάκοπα από τις 3 τα ξημερώματα. Οι επιχειρήσεις προσπαθούν να ανταποκριθούν στον αυξημένο όγκο παραγγελιών, καθώς η ζήτηση κορυφώνεται.

Οι κρατήσεις είχαν ξεκινήσει πολύ νωρίς, ακόμη και από την περίοδο των Χριστουγέννων, γεγονός που δείχνει την έντονη προσμονή του κοινού για τη σημερινή ημέρα. Τα καταστήματα λειτουργούν χωρίς διακοπή, εξυπηρετώντας τόσο παραγγελίες take away όσο και γεμάτα τραπέζια, σε μια ατμόσφαιρα γιορτής που θυμίζει παλιές καλές εποχές.

Στην Πάτρα, δεκάδες σούβλες στη σειρά και περισσότερα από 100 αρνιά και κοκορέτσια να ψήνονται διαδοχικά. Οι παραγγελίες παραλαμβάνονται συνεχώς, με το ψήσιμο να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, παρά το αυξημένο κόστος της φετινής χρονιάς.