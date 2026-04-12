Πάσχα στην Ελλάδα σημαίνει παράδοση, πίστη και φως. Μια εμπειρία που ξεπερνά τα όρια του εθίμου και μετατρέπεται σε εντυπωσιακό θέαμα, γεμάτο χρώμα, ήχους και συγκίνηση.

Από τη μία άκρη της χώρας ως την άλλη, τα πασχαλινά έθιμα ζωντανεύουν, δημιουργώντας εικόνες που κάθε χρόνο μαγεύουν κατοίκους και επισκέπτες. Οι καμπάνες, τα αναμμένα κεριά και οι μυρωδιές από τα παραδοσιακά φαγητά συνθέτουν το σκηνικό μιας γιορτής που ενώνει γενιές.

Τα έθιμα που φωτίζουν την Ανάσταση

Στην Κέρκυρα, το Πάσχα κορυφώνεται με το γνωστό έθιμο των πότιδων. Από τα στολισμένα μπαλκόνια, οι κάτοικοι ρίχνουν μεγάλα πήλινα κανάτια γεμάτα νερό στους δρόμους, δημιουργώντας έναν εκκωφαντικό θόρυβο. Η πράξη αυτή συμβολίζει την Ανάσταση, την εκδίωξη των κακών πνευμάτων και το τέλος της κακοτυχίας της Μεγάλης Εβδομάδας.

Στη Χίο, η Ανάσταση αποκτά εκρηκτικό χαρακτήρα με τον θρυλικό ρουκετοπόλεμο. Κάθε Μεγάλο Σάββατο στον Βροντάδο, χιλιάδες αυτοσχέδιες ρουκέτες εκτοξεύονται ανάμεσα στις ενορίες του Αγίου Μάρκου και της Παναγίας Ερυθιανής. Το φαντασμαγορικό αυτό θέαμα φωτός και ήχου κορυφώνεται τη στιγμή που ακούγεται το «Χριστός Ανέστη».

Παράδοση και ρομαντισμός στα νησιά

Στην Κύθνο, τη Δευτέρα του Πάσχα αναβιώνει το ρομαντικό έθιμο της κούνιας της Λαμπρής. Νέοι και νέες, ντυμένοι με παραδοσιακές στολές, στήνουν μεγάλες κούνιες μέσα στα σοκάκια. Εκεί κάθονται τα υποψήφια ζευγάρια, δίνοντας υπόσχεση για επικείμενο γάμο, ενώ γύρω τους συγγενείς παίζουν βιολιά και λαούτα, σφραγίζοντας το χαρμόσυνο γεγονός.

Η φωτιά της Ανάστασης και το φως του ουρανού

Στα Ανώγεια, νέοι και παιδιά συγκεντρώνουν ξύλα και κορμούς για το κάψιμο του Ιούδα, γνωστό και ως κάψιμο του ορφανού. Οι γειτονιές συναγωνίζονται ποια θα ανάψει τη μεγαλύτερη φλόγα, καίγοντας συμβολικά την προδοσία και την ατιμία, ενώ οι σπίθες ανεβαίνουν ψηλά στον ουρανό μεταφέροντας το μήνυμα της νίκης.

Στο Λεωνίδιο, ο ουρανός αλλάζει χρώμα. Τεράστια φωτεινά αερόστατα, κατασκευασμένα από τους ίδιους τους κατοίκους, απελευθερώνονται για να στείλουν το μήνυμα της Ανάστασης στα πέρατα του κόσμου. Ένα θέαμα που μαγεύει όσους το παρακολουθούν κάθε χρόνο.

Το φαντασμαγορικό Πάσχα της Καλαμάτας

Ο γνωστός σαϊτοπόλεμος στην Καλαμάτα αποτελεί ένα από τα πιο εντυπωσιακά έθιμα της Κυριακής του Πάσχα. Οι σαϊτολόγοι κρατούν σαΐτες γεμάτες μπαρούτι και τις ανάβουν, δημιουργώντας ένα εκρηκτικό υπερθέαμα που αφήνει τους τουρίστες άφωνους.

Έτσι, το Πάσχα στην Ελλάδα με τις ξεχωριστές παραδόσεις του, μετατρέπεται σε μια ατμοσφαιρική γιορτή γεμάτη φως, συγκίνηση και ελπίδα, που καθηλώνει μικρούς και μεγάλους κάθε χρόνο.