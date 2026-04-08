Η συζήτηση γύρω από το τι είναι το «6-7» ή «Six Seven» επανήλθε στο προσκήνιο, με αφορμή την ανάρτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σχετικά με την απαγόρευση των social media από ανηλίκους κάτω των 15 ετών.

Το trend της νέας γενιάς «επιστράτευσε» κατά κάποιο τρόπο σήμερα ο πρωθυπουργός στο βίντεο που ανήρτησε. Όπως είπε, ξεκινώντας με τη viral κίνηση «6-7», η ρύθμιση θα έρθει μέσα στο καλοκαίρι του 2026 και «η Ελλάδα θα ανήκει στις πρώτες χώρες που θα λάβει αυτή την πρωτοβουλία».

Τι σημαίνει το «67» ή «Six Seven»

Το «67» (ή «six-seven») είναι ένα viral διαδικτυακό meme και αργκό που κυριάρχησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (TikTok, Reels) από τις αρχές του 2025, κυρίως μεταξύ της Gen Alpha και Gen Z. Δεν έχει συγκεκριμένο νόημα, λειτουργώντας ως “brainrot” slang (περιεχόμενο χωρίς ουσία) που επαναλαμβάνεται, συχνά συνδεδεμένο με το τραγούδι «Doot Doot (6 7)» του Skrilla και τον μπασκετμπολίστα LaMelo Ball.

Συνήθως λειτουργεί ως αστείο, αντίδραση (reaction) ή «κώδικας» που εκνευρίζει τους ενήλικες, αντιπροσωπεύοντας κάτι μέτριο ή ανούσιο. Αξίζει να σημειωθεί ότι θεωρείται κλασικό παράδειγμα «brainrot» κουλτούρας, όπου η επανάληψη ενός ήχου υπερτερεί του νοήματος.

Μάλιστα, έγινε τόσο δημοφιλές που αναφέρεται ως «λέξη της χρονιάς» από το Dictionary.com για το 2025, παρά την απουσία κυριολεκτικής σημασίας