Αποφασίσαμε να προχωρήσουμε σε κάτι δύσκολο αλλά απαραίτητο: να απαγορεύσουμε την πρόσβαση στα social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών, αναφέρει σε ανάρτησή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η ρύθμιση θα έρθει μέσα στο καλοκαίρι του 2026 και θα τεθεί σε εφαρμογή την 1 Ιανουαρίου 2027, όπως δήλωσε.

«Six – seven… Τώρα που έχω την προσοχή σας, παιδιά γεια σας! Αυτό το βίντεο δεν θα είναι viral. Υπάρχει όμως σοβαρός λόγος που θέλω να σας πω κάτι ακόμα. Θέλω να σας μιλήσω ειλικρινά. Τα τελευταία χρόνια μιλούσα με πολλούς γονείς και όλοι μου λένε περίπου το ίδιο πράγμα: Ότι το παιδί τους δεν κοιμάται καλά, αγχώνεται εύκολα, είναι συνεχώς το κινητό. Όμως (…) πολλά παιδιά μου λένε ότι κουράζονται από την σύγκριση, από τα σχόλια, από την πίεση να είναι συνέχεια εκεί, Η επιστήμη είναι σαφής: Όταν ένα παιδί πέρνα ώρες μπροστά στην οθόνη το μυαλό δεν ξεκουράζεται γι’ αυτό και αποφασίσαμε να προχωρήσουμε σε κάτι δύσκολο αλλά απαραίτητο: Να απαγορεύσουμε την πρόσβαση στα social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών. Η ρύθμιση θα έρθει μέσα στο καλοκαίρι του 2026 και θα τεθεί σε εφαρμογή την 1 Ιανουαρίου 2027», γνωστοποίησε ο πρωθυπουργός.

Όπως είπε, «η Ελλάδα θα ανήκει στις πρώτες χώρες που θα λάβει αυτή την πρωτοβουλία». «Στόχος μας είναι να πιέσουμε και την ΕΕ προς αυτή την κατεύθυνση» πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης ο οποίος απευθυνόμενος στα παιδιά λέει «τώρα είμαι σίγουρος ότι οι πολλοί μικρότεροι θα θυμώσετε μαζί μου, αν ήμουν στην ηλικία σας ίσως το ίδιο θα ένιωθα κι εγώ, αλλά ο ρόλος μας δεν είναι να είμαστε ευχάριστοι».

Υπενθυμίζεται ότι στις 13:00, θα πραγματοποιηθεί κοινή συνέντευξη Τύπου για το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για την πρόσβαση των ανήλικων στα social media από τους Υπουργούς Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρη Παπαστεργίου και Επικρατείας Άκη Σκέρτσο, στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.