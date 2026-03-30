  • Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπολύει νέους αεροπορικούς βομβαρδισμούς εναντίον στρατιωτικών υποδομών στην Τεχεράνη, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή βρίσκεται στον δεύτερο μήνα του.
  • Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ δήλωσε στους Financial Times ότι ο αμερικανικός στρατός θα μπορούσε να καταλάβει «πολύ εύκολα» το νησί Χαργκ του Ιράν, όπου βρίσκονται πετρελαϊκές υποδομές στρατηγικής σημασίας.
  • Ο Τραμπ διαβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ διαπραγματεύτηκαν με το Ιράν και εξασφάλισαν την άμεση ασφαλή διέλευση 20 δεξαμενόπλοιων με πετρέλαιο από τα Στενά του Ορμούζ.
  • Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι επήλθε «αλλαγή καθεστώτος» στο Ιράν με τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ.
  • Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε την αναχαίτιση πέντε βαλλιστικών πυραύλων που κατευθύνονταν προς το ανατολικό τμήμα του βασιλείου.
  • Το Ιράν έπληξε εργοστάσιο αφαλάτωσης στο Κουβέιτ, όπου σκοτώθηκε υπήκοος Ινδίας, σύμφωνα με την κυβέρνηση του εμιράτου.
  • Δέκα στρατιωτικοί του Κουβέιτ τραυματίστηκαν σε αποδιδόμενη στο Ιράν επίθεση εναντίον στρατοπέδου.
  • Ένας κυανόκρανος σκοτώθηκε από έκρηξη βλήματος άγνωστης προέλευσης σε θέση της FINUL στον νότιο Λίβανο, κοντά στην Αντσίτ αλ Κουσάιρ.
  • Πάνω από 100.000 πολιτικά κτίρια στο Ιράν έχουν καταστραφεί ή υποστεί ζημιές από τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς από τις 28 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με την ιρανική Ερυθρά Ημισέληνο.

