- Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπολύει νέους αεροπορικούς βομβαρδισμούς εναντίον στρατιωτικών υποδομών στην Τεχεράνη, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή βρίσκεται στον δεύτερο μήνα του.
- Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ δήλωσε στους Financial Times ότι ο αμερικανικός στρατός θα μπορούσε να καταλάβει «πολύ εύκολα» το νησί Χαργκ του Ιράν, όπου βρίσκονται πετρελαϊκές υποδομές στρατηγικής σημασίας.
- Ο Τραμπ διαβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ διαπραγματεύτηκαν με το Ιράν και εξασφάλισαν την άμεση ασφαλή διέλευση 20 δεξαμενόπλοιων με πετρέλαιο από τα Στενά του Ορμούζ.
- Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι επήλθε «αλλαγή καθεστώτος» στο Ιράν με τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ.
- Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε την αναχαίτιση πέντε βαλλιστικών πυραύλων που κατευθύνονταν προς το ανατολικό τμήμα του βασιλείου.
- Το Ιράν έπληξε εργοστάσιο αφαλάτωσης στο Κουβέιτ, όπου σκοτώθηκε υπήκοος Ινδίας, σύμφωνα με την κυβέρνηση του εμιράτου.
- Δέκα στρατιωτικοί του Κουβέιτ τραυματίστηκαν σε αποδιδόμενη στο Ιράν επίθεση εναντίον στρατοπέδου.
- Ένας κυανόκρανος σκοτώθηκε από έκρηξη βλήματος άγνωστης προέλευσης σε θέση της FINUL στον νότιο Λίβανο, κοντά στην Αντσίτ αλ Κουσάιρ.
- Πάνω από 100.000 πολιτικά κτίρια στο Ιράν έχουν καταστραφεί ή υποστεί ζημιές από τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς από τις 28 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με την ιρανική Ερυθρά Ημισέληνο.
Τρεις Έλληνες συνελήφθησαν στη Βόρεια Μακεδονία για την δολοφονία 56χρονου στη Βίνιτσα
Κατά τις έρευνες εντοπίστηκαν στην κατοχή τους και κατασχέθηκαν τέσσερα κυνηγετικά όπλα και περίπου 800 φυσίγγια
Το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Βηρυτού περνά σε εξ αποστάσεως μαθήματα λόγω απειλών από το Ιράν
Προειδοποιήσεις από την αμερικανική πρεσβεία στο ιράκ για επιθέσεις σε αμερικανικά πανεπιστημιακά ιδρύματα στην περιοχή
Σάντσεθ κατά Νετανιάχου: «Πλήγμα στη θρησκευτική ελευθερία» η απαγόρευση εισόδου του Λατίνου Πατριάρχη στον Πανάγιο Τάφο
Η παρεμπόδιση σήμερα «χωρίς λόγο ή αιτία» του Λατίνου Πατριάρχη Ιεροσολύμων να εισέλθει στον ναό του Παναγίου Τάφου για να τελέσει τη λειτουργία της Κυριακής των Βαΐων (για τους Καθολικούς) συνιστά «αδικαιολόγητη επίθεση στη θρησκευτική ελευθερία”, κατήγγειλε ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ. Netanyahu ha impedido a los católicos celebrar el Domingo de Ramos en los […]
Παγκόσμιο κύμα διαδηλώσεων «No Kings» κατά Τραμπ – Εκατομμύρια πολίτες στους δρόμους σε ΗΠΑ και Ευρώπη
Το Σάββατο (28/3/26) πραγματοποιήθηκαν παγκόσμιες διαδηλώσεις στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων «No Kings», για την τρίτη κατά σειρά μαζική διαμαρτυρία κατά του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, στην οποία συμμετείχαν εκατομμύρια πολίτες. Στην Ιταλία, τη Γαλλία, την Ισπανία, τη Γερμανία, την Ολλανδία, την Ελλάδα και την Αυστραλία, πλήθη βγήκαν στους δρόμους κρατώντας πανό που στηλίτευαν τον 79χρονο Αμερικανό […]
Ο Νετανιάχου διέταξε τον στρατό να επεκτείνει τη ζώνη ασφαλείας στον νότιο Λίβανο
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή στον ισραηλινό στρατό να επεκτείνει τη ζώνη ασφαλείας στον νότιο Λίβανο, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις εναντίον της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ. «Στον Λίβανο, μόλις διέταξα την περαιτέρω επέκταση της υπάρχουσας ζώνης ασφαλείας προκειμένου να εξουδετερωθεί οριστικά η απειλή εισβολής και να απομακρυνθούν από τα σύνορα τα πυρά […]