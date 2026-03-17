Οι πολίτες πληρώνουν το τίμημα του πολέμου στον Λίβανο με τον απολογισμό των θυμάτων και των τραυματιών να αυξάνεται. Πολλοί είναι και οι εκτοπισμένοι που ο φακός του Reuters εντόπισε να προσπαθούν να επιβιώσουν σε σκηνές ενώ Χεζμπολάχ και Ισραήλ ανταλάσσουν πυρά.

Νέα εντολή απομάκρυνσης κατοίκων στον νότο εξέδωσε ο ισραηλινός στρατός, ενώ πλήγματα σημειώθηκαν στα προάστια της Βηρυτού.

Οι εικόνες είναι συγκλονιστικές. Άλλος καπνίζει, άλλος προσπαθεί να ξυριστεί και να κουρευτεί με τη βοήθεια εθελοντή και ένα αγόρι κρατάει ένα μωρό. Όλοι τους προσπαθούν να συνεχίσουν. Να φάνε και να γιορτάσουν το ραμαζάνι ακόμα και έτσι, μέσα σε σκηνές.

A displaced man smokes inside his tent, following an escalation between Hezbollah and Israel, amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, in Beirut, Lebanon, March 17, 2026. REUTERS/Raghed Waked TPX IMAGES OF THE DAY

Displaced people sit next to tents, following an escalation between Hezbollah and Israel, amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, in Beirut, Lebanon, March 17, 2026. REUTERS/Raghed Waked

Πάνω από ένα εκατομμύριο οι εκτοπισμένοι

Το Ισραήλ εξαπέλυσε σήμερα πλήγματα στα νότια προάστια της Βηρυτού και εξέδωσε νέα εντολή απομάκρυνσης των κατοίκων ενός τεράστιου τμήματος του νοτίου Λιβάνου, καθώς περισσότεροι από ένα εκατομμύριο κάτοικοι έχουν ήδη εκτοπιστεί σε όλη τη χώρα.

Υπενθυμίζεται ότι οι αρχές αναφέρουν 886 νεκρούς από την έναρξη των συγκρούσεων μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ στις 2 Μαρτίου.

A displaced boy steps out of his tent, following an escalation between Hezbollah and Israel, amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, in Beirut, Lebanon, March 17, 2026. REUTERS/Raghed Waked

Νέα πυρά σε κατοικημένες περιοχές

Νωρίς σήμερα το πρωί, ισραηλινά πλήγματα έθεσαν στο στόχαστρο δύο συνοικίες των νοτίων προαστίων, προπύργιο της Χεζμπολάχ, που έχουν εγκαταλειφθεί από μεγάλο μέρος των κατοίκων τους, σύμφωνα με το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων ANI.

A displaced boy carries a child near tents, following an escalation between Hezbollah and Israel, amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, in Beirut, Lebanon, March 17, 2026. REUTERS/Raghed Waked

Επίσης, αεροπορική επιδρομή έθεσε επίσης στο στόχαστρο διαμέρισμα πολυκατοικίας στην Αραμούν, στη νότια είσοδο της πρωτεύουσας, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός προσώπου αιθιοπικής υπηκοότητας.

A displaced family has their Ramadan breakfast inside a tent, following an escalation between Hezbollah and Israel, amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, in Beirut, Lebanon, March 16, 2026. REUTERS/Mohamed Azakir

Haim Azikry, and his sister Bat Sheva Grudzinski, who lives next door, look at the remains of his home that was burned following a Hezbollah rocket attack, amid escalation between Hezbollah and Israel, and amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, in Nahariya, northern Israel, March 17, 2026. REUTERS/Miro Maman

Το Ισραήλ επιβεβαίωσε σήμερα τα πλήγματα λέγοντας, όπως και από την αρχή της σύρραξης, ότι έθεσε στο στόχαστρο τη Χεζμπολάχ, την επομένη της ανακοίνωσης ότι ξεκίνησε «περιορισμένες χερσαίες επιχειρήσεις» εναντίον της φιλοϊρανικής οργάνωσης στο νότιο τμήμα της χώρας.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Τελευταία Νέα