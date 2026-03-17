Οι πολίτες πληρώνουν το τίμημα του πολέμου στον Λίβανο με τον απολογισμό των θυμάτων και των τραυματιών να αυξάνεται. Πολλοί είναι και οι εκτοπισμένοι που ο φακός του Reuters εντόπισε να προσπαθούν να επιβιώσουν σε σκηνές ενώ Χεζμπολάχ και Ισραήλ ανταλάσσουν πυρά.

Νέα εντολή απομάκρυνσης κατοίκων στον νότο εξέδωσε ο ισραηλινός στρατός, ενώ πλήγματα σημειώθηκαν στα προάστια της Βηρυτού.

Οι εικόνες είναι συγκλονιστικές. Άλλος καπνίζει, άλλος προσπαθεί να ξυριστεί και να κουρευτεί με τη βοήθεια εθελοντή και ένα αγόρι κρατάει ένα μωρό. Όλοι τους προσπαθούν να συνεχίσουν. Να φάνε και να γιορτάσουν το ραμαζάνι ακόμα και έτσι, μέσα σε σκηνές.

Πάνω από ένα εκατομμύριο οι εκτοπισμένοι

Το Ισραήλ εξαπέλυσε σήμερα πλήγματα στα νότια προάστια της Βηρυτού και εξέδωσε νέα εντολή απομάκρυνσης των κατοίκων ενός τεράστιου τμήματος του νοτίου Λιβάνου, καθώς περισσότεροι από ένα εκατομμύριο κάτοικοι έχουν ήδη εκτοπιστεί σε όλη τη χώρα.

Υπενθυμίζεται ότι οι αρχές αναφέρουν 886 νεκρούς από την έναρξη των συγκρούσεων μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ στις 2 Μαρτίου.

Νέα πυρά σε κατοικημένες περιοχές

Νωρίς σήμερα το πρωί, ισραηλινά πλήγματα έθεσαν στο στόχαστρο δύο συνοικίες των νοτίων προαστίων, προπύργιο της Χεζμπολάχ, που έχουν εγκαταλειφθεί από μεγάλο μέρος των κατοίκων τους, σύμφωνα με το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων ANI.

Επίσης, αεροπορική επιδρομή έθεσε επίσης στο στόχαστρο διαμέρισμα πολυκατοικίας στην Αραμούν, στη νότια είσοδο της πρωτεύουσας, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός προσώπου αιθιοπικής υπηκοότητας.

Το Ισραήλ επιβεβαίωσε σήμερα τα πλήγματα λέγοντας, όπως και από την αρχή της σύρραξης, ότι έθεσε στο στόχαστρο τη Χεζμπολάχ, την επομένη της ανακοίνωσης ότι ξεκίνησε «περιορισμένες χερσαίες επιχειρήσεις» εναντίον της φιλοϊρανικής οργάνωσης στο νότιο τμήμα της χώρας.