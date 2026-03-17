Η Μπασίτζ, που ιδρύθηκε το 1979 από τον πρώην Αγιατολάχ Ρουχόλα Χομεϊνί, αποτελεί εθελοντική παραστρατιωτική δύναμη υπαγόμενη στο Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) του Ιράν. Ο ρόλος της είναι στενά συνδεδεμένος με την ιδεολογία και την ασφάλεια του ιρανικού καθεστώτος όπως αναφέρει δημοσίευμα του aljazeera.com.

Η οργάνωση στρατολογεί πολίτες που κινητοποιούνται από την αφοσίωσή τους στη χώρα. Ωστόσο, σύμφωνα με αναλυτές, αρκετοί νέοι άνδρες εντάσσονται και για να εξασφαλίσουν κοινωνικά προνόμια ή οικονομικά οφέλη.

Θεωρείται βαθιά ιδεολογική δύναμη, με τη σύνθεσή της να προέρχεται κυρίως από νέους της εργατικής τάξης. Το Ινστιτούτο Μελετών Πολέμου εκτιμά ότι η Μπασίτζ αριθμεί περίπου 450.000 μέλη, στα οποία περιλαμβάνονται και όσοι ασχολούνται με τις επικοινωνίες και τα κοινωνικοπολιτιστικά της προγράμματα.

A protester carries a poster with an image of the Dome of the Rock on Al-Aqsa compound, also known to Jews as the Temple Mount with leader of Iran’s 1979 Islamic Revolution, Ayatollah Ruhollah Khomeini in its background and another poster depicting Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, as Iranians take part in a protest marking the annual al-Quds Day (Jerusalem Day) on the last Friday of the holy month of Ramadan, amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, in Tehran, Iran, March 13, 2026. Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ATTENTION EDITORS – THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY

Τα μέλη της Basij ( Μπασίτζ) συχνά βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των διαδηλώσεων, παίζοντας καθοριστικό ρόλο στην καταστολή κινητοποιήσεων κατά της κυβέρνησης. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η Πράσινη Επανάσταση του 2009 και οι διαδηλώσεις «Γυναίκα, Ζωή, Ελευθερία» της περιόδου 2022-23.

A man stands next to a poster with pictures of the leader of Iran’s 1979 Islamic Revolution, Ayatollah Ruhollah Khomeini and Iran’s late Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei as Iranians take part in a protest marking the annual al-Quds Day (Jerusalem Day) on the last Friday of the holy month of Ramadan in Tehran, Iran, March 13, 2026. REUTERS/Alaa Al Marjani

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Football Talk
Τελευταία Νέα