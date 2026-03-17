Η Μπασίτζ, που ιδρύθηκε το 1979 από τον πρώην Αγιατολάχ Ρουχόλα Χομεϊνί, αποτελεί εθελοντική παραστρατιωτική δύναμη υπαγόμενη στο Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) του Ιράν. Ο ρόλος της είναι στενά συνδεδεμένος με την ιδεολογία και την ασφάλεια του ιρανικού καθεστώτος όπως αναφέρει δημοσίευμα του aljazeera.com.

Η οργάνωση στρατολογεί πολίτες που κινητοποιούνται από την αφοσίωσή τους στη χώρα. Ωστόσο, σύμφωνα με αναλυτές, αρκετοί νέοι άνδρες εντάσσονται και για να εξασφαλίσουν κοινωνικά προνόμια ή οικονομικά οφέλη.

Θεωρείται βαθιά ιδεολογική δύναμη, με τη σύνθεσή της να προέρχεται κυρίως από νέους της εργατικής τάξης. Το Ινστιτούτο Μελετών Πολέμου εκτιμά ότι η Μπασίτζ αριθμεί περίπου 450.000 μέλη, στα οποία περιλαμβάνονται και όσοι ασχολούνται με τις επικοινωνίες και τα κοινωνικοπολιτιστικά της προγράμματα.

Τα μέλη της Basij ( Μπασίτζ) συχνά βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των διαδηλώσεων, παίζοντας καθοριστικό ρόλο στην καταστολή κινητοποιήσεων κατά της κυβέρνησης. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η Πράσινη Επανάσταση του 2009 και οι διαδηλώσεις «Γυναίκα, Ζωή, Ελευθερία» της περιόδου 2022-23.