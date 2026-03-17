Το αεροπλανοφόρο Gerald R. Ford θα παραμείνει σε επιχειρησιακή δράση για τουλάχιστον έναν ακόμη μήνα, παρά την εκτεταμένη πυρκαγιά που ξέσπασε πρόσφατα στο πλοίο και διήρκεσε πάνω από 30 ώρες, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές που επικαλούνται οι New York Times. Το πλήρωμα, που ήδη βρίσκεται σε παρατεταμένη αποστολή υπό την ηγεσία του προέδρου Τραμπ, κατάφερε να θέσει τη φωτιά υπό έλεγχο έπειτα από πολύωρη μάχη.

Η πυρκαγιά ξεκίνησε στον κεντρικό χώρο πλυντηρίων του πλοίου την Πέμπτη, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στις εγκαταστάσεις διαβίωσης. Πάνω από 600 ναύτες έχασαν προσωρινά τους κοιτώνες τους και αναγκάστηκαν να καταφύγουν σε άλλους χώρους του αεροπλανοφόρου.

Η Κεντρική Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ ανέφερε ότι δύο ναύτες έλαβαν ιατρική φροντίδα για «τραύματα που δεν απειλούν τη ζωή τους». Παράλληλα, δεκάδες μέλη του πληρώματος υπέστησαν εισπνοή καπνού, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν σοβαροί τραυματισμοί.

Παράταση αποστολής και επιχειρησιακές προκλήσεις

Το Gerald R. Ford, με πλήρωμα περίπου 4.500 ναυτών και πιλότων, συμμετέχει σε πολυμέτωπη αποστολή που ξεκίνησε από τη Μεσόγειο, κατόπιν εντολής του υπουργού Άμυνας Pete Hegseth. Το πλοίο κινήθηκε προς την Καραϊβική για να ενισχύσει την πίεση προς τη Βενεζουέλα και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στη Μέση Ανατολή για τη συμμετοχή του στον αμερικανοϊσραηλινό πόλεμο κατά του Ιράν.

Σύμφωνα με αξιωματούχους, η επικοινωνία με το πλήρωμα παραμένει περιορισμένη λόγω «σιγής» ασφαλείας. Το αεροπλανοφόρο διανύει ήδη τον δέκατο μήνα της αποστολής του και, όπως ενημερώθηκαν τα μέλη του πληρώματος, θα παραμείνει εν πλω τουλάχιστον έως τον Μάιο — διάστημα που ισοδυναμεί με έναν ολόκληρο χρόνο στη θάλασσα.

Αν παραμείνει εν πλω θα καταρρίψει το ρεκόρ της μακροβιότερης αποστολής μετά τον πόλεμο του Βιετνάμ, που κατέχει το U.S.S. Abraham Lincoln από το 2020.

Κόπωση πληρώματος και τεχνικές δυσκολίες

Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ συνηθίζει να διατηρεί τα αεροπλανοφόρα σε αποστολές διάρκειας έως εννέα μηνών. Η παράταση της αποστολής του Gerald R. Ford θεωρείται ιδιαίτερα απαιτητική, τόσο για το πλήρωμα όσο και για το ίδιο το πλοίο.

«Τα πλοία κουράζονται κι αυτά, φθείρονται με τον χρόνο και τη συνεχή πίεση», δήλωσε ο υποναύαρχος ε.α. John F. Kirby, πρώην εκπρόσωπος Τύπου του Πενταγώνου. «Δεν μπορείς να λειτουργείς ένα πλοίο τόσο έντονα και να περιμένεις να αποδίδει στο μέγιστο».