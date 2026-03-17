Πυρκαγιά διάρκειας άνω των 30 ωρών ξέσπασε στο αεροπλανοφόρο Gerald R. Ford την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με ναύτες και στρατιωτικούς αξιωματούχους που μίλησαν στους New York Times. Το πλήρωμα του πλοίου, που ήδη αντιμετωπίζει δυσκολίες κατά τη διάρκεια των στρατιωτικών επιχειρήσεων του προέδρου Τραμπ, χρειάστηκε περισσότερες από 30 ώρες για να θέσει τη φωτιά υπό έλεγχο.

Η πυρκαγιά ξεκίνησε στον κεντρικό χώρο πλυντηρίων του πλοίου την Πέμπτη. Πάνω από 600 ναύτες και μέλη του πληρώματος έχασαν τα κρεβάτια τους και αναγκάστηκαν να κοιμούνται σε δάπεδα και τραπέζια, σύμφωνα με τις αρχές.

Η Κεντρική Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ ανέφερε ότι δύο ναύτες έλαβαν ιατρική φροντίδα για «τραύματα που δεν απειλούν τη ζωή τους». Μαρτυρίες από το πλοίο κάνουν λόγο για δεκάδες στρατιώτες που υπέστησαν εισπνοή καπνού. Αν και δεν υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί, πολλοί ναύτες παραμένουν χωρίς δυνατότητα πλυσίματος ρούχων μετά το περιστατικό.

Πολυμέτωπη αποστολή του αεροπλανοφόρου

Το πλοίο, με πλήρωμα περίπου 4.500 ναυτών και πιλότων, βρισκόταν στη Μεσόγειο στις 24 Οκτωβρίου, όταν ο υπουργός Άμυνας Pete Hegseth διέταξε τον απόπλου του προς την Καραϊβική. Η κίνηση αυτή στόχευε στην ενίσχυση της πίεσης του προέδρου Τραμπ προς τον ηγέτη της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο. Από εκεί, το αεροπλανοφόρο έσπευσε στη Μέση Ανατολή για να συμμετάσχει στον αμερικανοϊσραηλινό πόλεμο κατά του Ιράν, ο οποίος βρίσκεται ήδη στην τρίτη εβδομάδα του.

Η επικοινωνία με ναύτες εν μέσω πολεμικών επιχειρήσεων είναι εξαιρετικά δύσκολη, καθώς τα πλοία και οι βάσεις τίθενται σε «σιγή» για λόγους ασφαλείας. Οι αξιωματούχοι και ναύτες που μίλησαν για το περιστατικό το έκαναν υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Το Gerald R. Ford διανύει πλέον τον δέκατο μήνα της αποστολής του. Αν παραμείνει εν πλω μέχρι τα μέσα Απριλίου, θα καταρρίψει το ρεκόρ της μακροβιότερης αποστολής μετά τον πόλεμο του Βιετνάμ, που κατέχει το U.S.S. Abraham Lincoln από το 2020.

Τα μέλη του πληρώματος έχουν ενημερωθεί ότι η αποστολή πιθανότατα θα παραταθεί έως τον Μάιο, φτάνοντας έτσι τον έναν χρόνο στη θάλασσα — διπλάσια διάρκεια από μια συνήθη αποστολή αεροπλανοφόρου.

Κόπωση πληρώματος και τεχνικές δυσκολίες

Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ συνηθίζει να κρατά τα αεροπλανοφόρα σε αποστολές διάρκειας έως εννέα μηνών, όπως συνέβη στους πολέμους του Ιράκ και του Αφγανιστάν. Ωστόσο, μεγαλύτερες αποστολές θεωρούνται εξαιρετικά απαιτητικές τόσο για το πλήρωμα όσο και για το ίδιο το πλοίο.

«Τα πλοία κουράζονται κι αυτά, φθείρονται με τον χρόνο και τη συνεχή πίεση», δήλωσε ο υποναύαρχος ε.α. John F. Kirby, πρώην εκπρόσωπος Τύπου του Πενταγώνου και σύμβουλος εθνικής ασφάλειας στην κυβέρνηση Μπάιντεν. «Δεν μπορείς να λειτουργείς ένα πλοίο τόσο έντονα και να περιμένεις να αποδίδει στο μέγιστο».

Αναφορές για την πυρκαγιά και τεχνικά προβλήματα

Η φωτιά, όπως ανέφεραν δύο αξιωματούχοι, ξεκίνησε από τον αεραγωγό ενός στεγνωτηρίου στις εγκαταστάσεις πλυντηρίων και εξαπλώθηκε γρήγορα. Οι ναύτες χρειάστηκαν πάνω από 30 ώρες για να τη σβήσουν.

Το Πολεμικό Ναυτικό δεν απάντησε σε αιτήματα για σχόλιο. Η Κεντρική Διοίκηση ανέφερε ότι η πυρκαγιά «δεν προκάλεσε ζημιές στο σύστημα πρόωσης του πλοίου, το οποίο παραμένει πλήρως επιχειρησιακό».

Το περιστατικό αποτελεί το πιο πρόσφατο σε μια σειρά τεχνικών προβλημάτων που έχουν παρουσιαστεί στο Ford, το νεότερο αεροπλανοφόρο του αμερικανικού στόλου. Μεταξύ αυτών, ζητήματα με το σύστημα υδραυλικών εγκαταστάσεων και τις 650 τουαλέτες του πλοίου, οι οποίες, σύμφωνα με ρεπορτάζ του NPR, «παρουσιάζουν συχνές βλάβες λόγω κακού σχεδιασμού».