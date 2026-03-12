Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, έκανε το πρώτο του διάγγελμα μέσω του λογαριασμού του στο Χ, καλώντας τον ιρανικό λαό σε ενότητα εν μέσω των πολεμικών συγκρούσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Αναφερόμενος στα Στενά του Ορμούζ, τόνισε ότι το κλείσιμό τους πρέπει να συνεχιστεί «ως εργαλείο πίεσης προς τον εχθρό».

Το διάγγελμα δημοσιοποιήθηκε σε γραπτή μορφή, χωρίς ο ίδιος να εμφανιστεί δημόσια. Σύμφωνα με πληροφορίες που κυκλοφορούν, υπάρχουν φήμες για την κατάσταση της υγείας του, με ορισμένους να υποστηρίζουν ότι ενδέχεται να βρίσκεται ακόμη και σε κώμα μετά από τραυματισμό του σε αμερικανοϊσραηλινή επιδρομή.

Ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν κατέστησε σαφές ότι προτίθεται να συνεχίσει την πολιτική του πατέρα του, διατηρώντας τη γραμμή που έχει χαράξει η ιρανική ηγεσία τα τελευταία χρόνια.

Συμβολικά, δόθηκε στη δημοσιότητα μια εικόνα όπου το πρόσωπο του διαδόχου εμφανίζεται ως αντικατοπτρισμός, ενώ ο Αγιατολάχ Χαμενεΐ φαίνεται μπροστά σε καθρέπτη, υποδηλώνοντας τη μετάβαση της εξουσίας.

Σε ιδιαίτερα σκληρό τόνο, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ υποσχέθηκε εκδίκηση για «όλο το ιρανικό αίμα που έχει χυθεί μέχρι σήμερα», στέλνοντας μήνυμα συνέχειας και αποφασιστικότητας προς τους αντιπάλους του Ιράν.