Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ δήλωσε σήμερα ότι ο αμερικανικός στρατός δεν είναι έτοιμος προς το παρόν να συνοδεύει πετρελαιοφόρα στα Στενά του Ορμούζ, το στρατηγικής σημασίας σημείο διέλευσης για το εμπόριο πετρελαίου.

Αυτό θα γίνει αρκετά γρήγορα, αλλά δεν μπορεί να γίνει τώρα είπε ο ΥΠΕΝ των ΗΠΑ εξηγώντας ότι ο στρατός «απλώς, δεν είναι έτοιμος ακόμη».

Ο Κρις Ράιτ έκανε δηλώσεις στο CNBC, εξηγώντας ότι όλα τα αμερικανικά στρατιωτικά μέσα είναι «σήμερα εστιασμένα στην καταστροφή των επιθετικών δυνατοτήτων του Ιράν», αλλά πρόσθεσε ότι είναι αρκετά πιθανό πως οι επιχειρήσεις αυτές θα μπορούν να γίνουν ως το τέλος του μήνα.

Ο Ράιτ δήλωσε επίσης στο CNN ότι είναι απίθανο οι παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου να φτάσουν τα 200 δολάρια το βαρέλι μολονότι δεξαμενόπλοια αργού παραμένουν ακινητοποιημένα στα Στενά του Ορμούζ ως αποτέλεσμα του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν.

«Θα το χαρακτήριζα απίθανο, αλλά είμαστε επικεντρωμένοι στη στρατιωτική επιχείρηση και στην επίλυση ενός προβλήματος», σημείωσε ο Ράιτ στο CNN, όταν ρωτήθηκε αν οι τιμές του πετρελαίου θα φτάσουν τα 200 δολάρια το βαρέλι, επίπεδο στο οποίο, όπως δήλωσε χθες, Τετάρτη, Ιρανός αξιωματούχος, θα μπορούσαν να φτάσουν αν εξακολουθήσει να κλιμακώνεται ο πόλεμος.