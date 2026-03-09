Η σημαία της Ρωσίας ανέμισε στον πιο ψηλό ιστό στην Κορτίνα και για πρώτη φορά σε Παραολυμπιακούς Χειμερινούς Αγώνες μετά το 2014 στο Σότσι, και πρώτη φορά μετά τους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο το 2016 ακούστηκε και πάλι ο εθνικός ύμνος της Ρωσίας σε μια τόσο μεγάλη διοργάνωση. Και αυτό καθώς η Βαρβάρα Βοροντσικίνα κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Super-G όρθιου σλάλομ γυναικών. Όταν πριν δύο μέρες είχε πάρει το πρώτο μετάλλιο για τη χώρα της στους αγώνες Μιλάνο – Κορτίνα 2026, χάλκινο στο αγώνισμα κατάβασης γυναικών σε όρθια θέση.

Η 23χρονη παραολυμπιονίκης, δεν έκρυψε τη συγκίνησή της όταν ανέβηκε στο βάθρο και έβγαλε το σκούφο της για να ακούσει τον Εθνικό ύμνο της πατρίδας της. Τον οποίο τραγουδούσε φανερά ευτυχισμένη. Με το δεξί της χέρι, σκούπισε τα δάκρυά της και στο φινάλε σήκωσε και τα δύο χέρια πανηγυρίζοντας ενώ γνώριζε την αποθέωση και από το κοινό αλλά και από συναθλητές και συναθλήτριές της. Δακρυσμένη μπροστά στην κάμερα, φώναξε «Μαμά τα κατάφερα» δείχνοντας περήφανη το χρυσό μετάλλιό της. «Είναι πραγματικά ξεχωριστό για μένα γιατί μπορώ να δω τη σημαία μου στον ιστό και να ακούσω τον πανέμορφο Εθνικό μας ύμνο και πάλι. Ίσως τώρα δεν μπορώ να το πιστέψω ακόμα και δεν καταλαβαίνω τι συνέβη. Αργότερα όμως, βλέποντας ξανά το χρυσό μετάλλιο στο λαιμό μου θα το καταλάβω. Είναι τόσο ξεχωριστό για μένα πραγματικά. Είναι καταπληκτικό το συναίσθημα.

Είχα μεγάλη υποστήριξη από την οικογένειά μου και τους φίλους μου και όλους τους ανθρώπους στη Ρωσία» είπε φανερά συγκινημένη λίγο μετά τη νίκη της. Ο ρωσικός εθνικός ύμνος για την κατάκτηση χρυσού μεταλλίου δεν είχε ακουστεί σε καμία διοργάνωση Ολυμπιακών ή Παραολυμπιακών Αγώνων μετά τους Θερινούς Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο ντε Τζανέιρο το 2016.

Οι αθλητές και οι αθλήτριες της Ρωσίας αρχικά αποκλείστηκαν από τους Χειμερινούς Παραολυμπιακούς Αγώνες της Πιόνγιανγκ το 2018 στη Νότια Κορέα λόγω του σκανδάλου ντόπινγκ (ενός κρατικά χρηματοδοτούμενου προγράμματος ντόπινγκ που είχε κορυφωθεί στους αγώνες του Σότσι το 2014 σύμφωνα με το κατηγορητήριο) και στη συνέχεια από τους Θερινούς Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο που έγιναν το 2021 και μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία έχασαν και τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς αγώνες του Πεκίνο (2022) και φυσικά τους Θερινούς Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι (2024). Όπως και τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο-Κορτίνα, τον προηγούμενο μήνα.

Σε όλες αυτές τις διοργανώσεις συμμετείχαν ως ανεξάρτητοι αθλητές και αθλήτριες μια μικρή ομάδα, με αυστηρή επιλογή κάποιων αθλητών και αθλητριών χωρίς σημαία και Εθνικό ύμνο. Η Ρωσία και η Λευκορωσία, έγιναν δεκτές ξανά από τη Διεθνή Παραολυμπιακή Επιτροπή (IPC) τον περασμένο Σεπτέμβριο με πλήρη ονομασία, χρώματα και ύμνο, μετά από ψηφοφορία της γενικής συνέλευσης.

Η απόφαση προκάλεσε οργή στην Ουκρανία και αρκετές χώρες μποϊκοτάρισαν την παρέλαση των αθλητών στην τελετή έναρξης στη Βερόνα την περασμένη Παρασκευή σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Ο Ρώσος υπουργός αθλητισμού Μιχαήλ Ντεγκιάρεφ έδωσε τα συγχαρητήριά του στη Βοροντσικίνα. «Μπράβο! Ακούγεται ο ρωσικός εθνικός ύμνος», έγραψε στο Telegram σε ένα μήνυμα με emoji του ρωσικού εθνόσημου και της σημαίας. Ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Telegram έδειχνε τη Βοροντσικίνα να λέει «Μαμά, τα κατάφερα!» στην κάμερα, πριν ξεσπάσει σε κλάματα.