Η αποβολή του Ουκρανού αθλητή του skeleton, Vladyslav Heraskevych, από τους Χειμερινούς Αγώνες λόγω του «κράνους μνήμης» που φορούσε, έχει φέρει στο προσκήνιο τους κανόνες που αφορούν στο κατά πόσο επιτρέπεται στους αθλητές των Ολυμπιακών αγώνων να εκφράζονται.

Ο Heraskevych έχει πια γίνει παγκοσμίως γνωστός καθώς του απαγορεύτηκε η είσοδος και του αφαιρέθηκε η διαπίστευση λίγα λεπτά πριν από την έναρξη των αγώνων. Ο λόγος, ότι το κράνος του απεικόνιζε Ουκρανούς αθλητές που σκοτώθηκαν από την εισβολή της Ρωσίας στη χώρα το 2022.

Οι αθλητές μπορούν να εκφράσουν τις απόψεις τους κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων, αλλά υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί που έχουν τεθεί από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, οι οποίοι έχουν σχεδιαστεί για να διατηρούν τους αθλητές συγκεντρωμένους σε αθλητικούς αγώνες και μακριά από αμφιλεγόμενα πολιτικά ζητήματα.

Αυτό ορίζεται από τον κανόνα 50.2 του Ολυμπιακού Χάρτη ορίζει ότι: «Κανένα είδος διαδήλωσης ή πολιτικής, θρησκευτικής ή φυλετικής προπαγάνδας δεν επιτρέπεται σε κανέναν Ολυμπιακό χώρο, χώρο διεξαγωγής ή άλλες περιοχές που σχετίζονται με την διοργάνωση».

Η ΔΟΕ υποστηρίζει ότι οι αθλητές θα πρέπει να εστιάζουν μόνο στα αθλητικά επιτεύγματα και στους αγώνες καθώς είναι θεμελιώδης αρχή της ΔΟΕ, οι Ολυμπιακοί Αγώνες παραμένουν πολιτικά ουδέτεροι.

Πού μπορούν όμως οι αθλητές να εκφράσουν τις απόψεις τους;

Βάση λοιπόν των κανονισμών οι αθλητές μπορούν να εγείρουν ζητήματα που τους ενδιαφέρουν ή τους απασχολούν σε οποιαδήποτε από τις συνεντεύξεις Τύπου των Αγώνων, σε μικτές ζώνες, σε συναντήσεις ομάδων, σε συνεντεύξεις ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μπορούν επίσης να κάνουν δηλώσεις που επιθυμούν στον αγωνιστικό χώρο πριν από τον αγώνα τους, εφόσον δεν παραβιάζεται ο Ολυμπιακός Χάρτης περί διακρίσεων. Δεν περιορίζονται μάλιστα ούτε στη έκφραση πολιτικών ή κοινωνικών απόψεων, όχι όμως εντός των καθορισμένων χώρων και σταδίων των Αγώνων, εντός των αγωνιστικών χώρων και στα βάθρα των μεταλλίων ή εντός του Ολυμπιακού χωριού, το οποίο φιλοξενεί την πλειονότητα των αθλητών κατά τη διάρκεια των Αγώνων.

Ανάλογος περιορισμός υπάρχει και για τις τελετές έναρξης και λήξης των Αγώνων. Οι αθλητές δεν μπορούν επίσης να επιδεικνύουν πολιτικά μηνύματα, συμπεριλαμβανομένων πινακίδων, περιβραχιόνων και σημαιών που δεν αντιστοιχούν στα συμμετέχοντα έθνη στους Αγώνες. Απαγορεύονται επίσης οι χειρονομίες ή το συμβολικό γονάτισμα.

Άλλες περιπτώσεις «παραβιάσεων»

Έχουν υπάρξει αρκετά περιστατικά κατά τη διάρκεια των ετών όπου αθλητές διαμαρτυρήθηκαν στον αγωνιστικό χώρο ή στο βάθρο των μεταλλίων.

1986 – Τόμι Σμιθ και Τζον Κάρλος

Ήταν οι Θερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες του 1968 στην Πόλη του Μεξικού, όταν οι Αμερικανοί σπρίντερ Τόμι Σμιθ και Τζον Κάρλος σήκωσαν τις γροθιές τους φορώντας μαύρα γάντια κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής μεταλλίων στα 200 μέτρα για να διαμαρτυρηθούν για τη φυλετική αδικία στις ΗΠΑ.

Η ΔΟΕ αποφάσισε την αποβολή τους από τους Αγώνες, αν και οι αθλητές κράτησαν τα μετάλλιά τους. Ο Σμιθ το χρυσό και ο Κάρλος το χάλκινο.

2024 – Μανίζα Ταλάς

Πιο πρόσφατα, στους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024, ο Αφγανός breakdancer Μανίζα Ταλάς, μέλος της Ολυμπιακής ομάδας προσφύγων, αποκλείστηκε επειδή φορούσε μια κάπα με το σύνθημα «Ελευθερώστε τις Αφγανές Γυναίκες» κατά τη διάρκεια ενός προκριματικού αγώνα.

Από την άλλη πλευρά, έχουν υπάρξει και περιπτώσεις όπου αθλητές και ομάδες διέφυγαν την τιμωρία όταν η πράξη τους δεν θεωρήθηκε πολιτική. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι αυτό της ομάδας ποδοσφαίρου της Αυστραλίας που άνοιξε μια σημαία των πρώτων λαών της Αυστραλίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το 2021. Πατά το γεγονός ότι δεν ήταν μία από τις αναγνωρισμένες σημαίες των συμμετεχόντων εθνών στους Αγώνες, η ομάδα δεν τιμωρήθηκε.

Οποιαδήποτε παραβίαση πάντως του Κανόνα 50.2 αξιολογείται από την αντίστοιχη Ολυμπιακή Επιτροπή, την εμπλεκόμενη διεθνή αθλητική ομοσπονδία και τη ΔΟΕ.

Ο αποκλεισμός του Ουκρανού και οι αντιδράσεις

Όσον αφορά στο κράνος μνήμης του Ουκρανού αθλητή, θα μπορούσε να πει κανείς ότι πρόκειται για μια προσπάθεια να τιμήσει ανθρώπους που έχουν φύγει από την ζωή. Ότι δηλαδή δεν πρόκειται για πολιτική δήλωση αλλά για μια πράξη μνήμης.

Μερικά από τα πρόσωπα που απεικονίζονται στο κράνος είναι ο : τερματοφύλακας του χόκεϊ επί πάγου Ολέξιι Λογκίνοφ και ο αθλητής της άρσης βαρών Πάβλο Ισένκο. Και οι δύο σκοτώθηκαν ενώ υπηρετούσαν στις ένοπλες δυνάμεις, ενώ η 14χρονη αθλήτρια της άρσης βαρών Αλίνα Περεγκούντοβα πέθανε με τη μητέρα της κατά τη διάρκεια του βομβαρδισμού της Μαριούπολης.

Η αθλήτρια έλξης Ολένα Σμάχα φωτογραφήθηκε την Τρίτη με το μήνυμα «Η μνήμη δεν είναι παραβίαση» γραμμένο στην παλάμη της.

Είναι λοιπόν η προσπάθεια μνήμης κάτι το οποίο προσβάλει τον κανόνα 50.2 του Ολυμπιακού Χάρτη; Η ΔΟΕ και οι αρμόδιες επιτροπές βρίσκονται σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία. Αν για παράδειγμα δινόταν από την Ολυμπιακή Επιτροπή η δυνατότητα στον Ουκρανό αθλητή να τιμήσει τους πεσόντες αθλητές με το κράνος του, πόσοι αθλητές από μουσουλμανικά έθνη θα μπορούσαν να αρχίσουν να τιμούν τα θύματα της Γάζας;

Πάνω σε αυτό τοποθετήθηκε και ο εκπρόσωπος της ΔΟΕ, Μάρκ Άνταμς, αναφέρθηκε σε αυτό το ενδεχόμενο σχολιάζοντας: «Υπάρχουν πιθανώς 20 έως 30 διαφορετικές συγκρούσεις που συμβαίνουν ανά πάσα στιγμή σε όλο τον κόσμο».

