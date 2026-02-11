H μυστηριώδης σύντροφος του Νορβηγού αθλητή Στούρλα Χολμ Λαεγκρέντ, ο οποίος παραδέχθηκε δημόσια την απιστία του στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες , απάντησε στην αιφνίδια εξομολόγησή του, δηλώνοντας πως δεν τον έχει συγχωρήσει.

Ο 28χρονος αθλητής κατέκτησε χάλκινο μετάλλιο ωστόσο η χαρά του θριάμβου του σκιάστηκε από την παραδοχή ότι υπήρξε άπιστος απέναντι στη σύντροφό του, με την οποία διατηρούσε σχέση έξι μηνών. Η εξομολόγηση ήρθε ζωντανά στην τηλεόραση, λίγα λεπτά μετά τη νίκη του.

Η γυναίκα, που επιθυμεί να παραμείνει ανώνυμη, δήλωσε στη νορβηγική εφημερίδα VG: «Είναι δύσκολο να συγχωρήσω». Σε επιστολή της προς το μέσο ανέφερε: «Ακόμα και μετά από μια δημόσια δήλωση αγάπης μπροστά σε όλο τον κόσμο, είναι δύσκολο να συγχωρήσω. Δεν επέλεξα να βρεθώ σε αυτή τη θέση και πονάει που πρέπει να τη βιώνω. Έχουμε επικοινωνήσει και γνωρίζει τις απόψεις μου».

Η ίδια ευχαρίστησε την οικογένεια και τους φίλους της για τη στήριξή τους, καθώς και όσους της συμπαραστάθηκαν χωρίς να γνωρίζουν ποια είναι.

Η δημόσια συγγνώμη του αθλητή

Αρχικά, ο Λαεγκρέντ, δεν θέλησε να σχολιάσει τις δηλώσεις της συντρόφου του. Ωστόσο, λίγο αργότερα εξέδωσε νέα δήλωση στη VG, λέγοντας: «Μετανιώνω βαθιά που μίλησα για αυτή την προσωπική ιστορία σε μια τόσο χαρμόσυνη ημέρα[…] Δεν είμαι ο εαυτός μου σήμερα και δεν σκέφτομαι καθαρά».

Το ζευγάρι ήταν μαζί έξι μήνες πριν ο αθλητής της Νορβηγίας παραδεχθεί ιδιωτικά την απιστία του, λίγες ημέρες πριν από τη συμμετοχή του στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Μιλώντας στη νορβηγική τηλεόραση NRK μετά τον αγώνα, αποκάλυψε: «Έξι μήνες πριν γνώρισα την αγάπη της ζωής μου… και πριν τρεις μήνες έκανα το μεγαλύτερο λάθος μου και την απάτησα».

Συγκινημένος, πρόσθεσε: «Είχα ένα χρυσό μετάλλιο στη ζωή μου… Έχω μάτια μόνο για εκείνη. Δεν ξέρω τι θέλω να πετύχω λέγοντάς το αυτό… Μακάρι να μπορούσα να το μοιραστώ μαζί της».

Οι αντιδράσεις και η «πυρηνική βόμβα»

Σε συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε, ανέφερε ότι δεν είχε ακόμη επικοινωνήσει με τη γυναίκα, λέγοντας: «Ίσως δεν το έχει δει ακόμα και ίσως το δει την κατάλληλη στιγμή. Ελπίζω να μην το κάνω χειρότερο για εκείνη».

Αφού ηρέμησε, ο αθλητής συνέχισε, λέγοντας στον δημοσιογράφο του NRK ότι ήταν πρόθυμος να ρίξει μια μεταφορική «πυρηνική βόμβα» κατά τη διάρκεια της συνέντευξης για να προσπαθήσει να κερδίσει πίσω την κοπέλα του.

«Επειδή ήδη με μισεί και ελπίζω ότι ίσως αυτό την κάνει να συνειδητοποιήσει πόσο πολύ την αγαπώ», πρόσθεσε. Όταν ρωτήθηκε για την ταυτότητα της φίλης του, ο αθλητής αρνήθηκε να αποκαλύψει το όνομά της από σεβασμό.

Σύμφωνα με συμπαίκτη του, ο Λαεγκρέντ είχε ήδη μοιραστεί μαζί του το γεγονός της απιστίας, με τον ίδιο να σχολιάζει: «Το γνωρίζαμε, ναι. Δεν έχω πολλά να πω τώρα. Είναι καλό που είναι ειλικρινής και, αν θέλει να μιλήσει, έχει το δικαίωμα».

Η τηλεοπτική εξομολόγηση του αθλητή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα κοινωνικά δίκτυα, με χρήστες να σχολιάζουν ότι «ο πόνος της καρδιάς του τον οδήγησε να προσπαθήσει να ξανακερδίσει την αγάπη του με τρόπο βγαλμένο από το Χόλιγουντ».

Άλλοι χλεύασαν τη δραματική συνέντευξη του αθλητή, με έναν χρήστη των κοινωνικών μέσων να γράφει: «Το πιο ηλίθιο πράγμα που έχω δει ποτέ… Δεν κερδίζεις ποτέ τις γυναίκες με αυτόν τον τρόπο. Μόνο στις ταινίες, ποτέ στην πραγματική ζωή».

