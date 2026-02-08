Η τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής (06/02) στο Μιλάνο και στην Κορτίνα, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αφορμή στάθηκαν τα λεγόμενα «σατανικά σύμβολα», καθώς πολλοί θεατές υποστήριξαν ότι διέκριναν φλεγόμενη πεντάλφα στον βωμό που άναψε στην Κορτίνα ντ’ Αμπέτσο.

Για πρώτη φορά στην ιστορία των Χειμερινών Αγώνων άναψαν δύο ολυμπιακοί βωμοί: ο ένας στην Αψίδα της Ειρήνης στο Μιλάνο και ο άλλος στην κεντρική πλατεία της Κορτίνα. Ο δεύτερος προκάλεσε πληθώρα σχολίων χρηστών του X, οι οποίοι μίλησαν για «σατανικά σύμβολα» και υπαινίχθηκαν συνωμοσίες πίσω από την καλλιτεχνική επιλογή.

Μέχρι στιγμής, η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ) δεν έχει προβεί σε επίσημο σχόλιο σχετικά με τις κατηγορίες που κυκλοφορούν στα social media και αφορούν την εμφάνιση «ανεστραμμένης πεντάλφας» στην τελετή.

«Κοιτάξτε αυτή την απροκάλυπτη λατρεία μίας φλεγόμενης πεντάλφας στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών. Παίζουν χορωδιακή μουσική σαν να πρόκειται για κάποιο ιερό γεγονός. Ο φιλελευθερισμός ήταν πάντα γεμάτος Λουσιφεριανούς που θεωρούν τον Σατανά ήρωα επειδή έφερε τη γνώση στον Αδάμ και την Εύα», έγραψε χαρακτηριστικά ένας χρήστης.

Άλλος σχολίασε: «Καταλήγουμε με μία σατανική πεντάλφα στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων από τους δαιμονικούς παγκοσμιοποιητές, που προσπαθούν να καταστρέψουν τη Δύση. Δεν προσπαθούν καν να το κρύψουν». Αναμένεται επίσημη αντίδραση από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή για το θέμα.