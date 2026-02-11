Η κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες από τον αθλητή του δίαθλου Στούρλα Χολμ Λαεγκρέντ, έγινε αφορμή για μια δημόσια εξομολόγηση καθώς ξέσπασε σε κλάματα ζωντανά στον αέρα και ομολόγησε ότι απάτησε τη σύντροφό του.

Så ikke helt denne komme. Tidenes mest absurde medaljeintervju. 🫣 pic.twitter.com/fFwJ1B0vCO — Daniel Vassbund (@Smoothedan) February 10, 2026

«Ο αθλητισμός ήταν σε δεύτερη μοίρα τις τελευταίες ημέρες», είπε χαρακτηριστικά και εξήγησε ότι την περασμένη εβδομάδα αποκάλυψε στη σύντροφο του ότι την απάτησε.

«Πριν από τρεις μήνες έκανα το λάθος της ζωής μου»

Όταν το νορβηγικό κανάλι NRK τον ρώτησε να μοιραστεί τα συναισθήματά του μετά το χάλκινο μετάλλιο που κέρδισε την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου, ο Λαεγκρέντ, με δάκρυα στα μάτια, παραδέχτηκε ότι είχε κάνει «το μεγαλύτερο λάθος της ζωής του».

«Υπάρχει κάποιος που, ίσως, δεν είναι μπροστά στην οθόνη σήμερα. Πριν από έξι μήνες, γνώρισα τον έρωτα της ζωής μου, το πιο όμορφο και καλύτερο άτομο στον κόσμο», είπε ο 28χρονος.

«Και πριν από τρεις μήνες έκανα το λάθος της ζωής μου, την απάτησα και της το είπα πριν από περίπου μία εβδομάδα. Αυτή ήταν η χειρότερη εβδομάδα της ζωής μου», είπε και ξέσπασε σε δάκρυα.

«Είχα το χρυσό μετάλλιο στη ζωή μου και είμαι σίγουρος ότι πολλοί θα δουν τα πράγματα διαφορετικά, αλλά έχω μάτια μόνο για εκείνη. Θέλω να είμαι καλό πρότυπο, αλλά πρέπει να το παραδεχτώ όταν κάνω κάποιο λάθος. Πρέπει να το παραδεχθείς όταν κάνεις κάτι που δεν υποστηρίζεις και πληγώνεις κάποιον που αγαπάς τόσο πολύ», συνέχισε.

Ο Στούρλα Χολμ Λαεγκρέντ έστειλε μήνυμα στην αγαπημένη του, λέγοντας πως ελπίζει «να υπάρχει φως στην άκρη του τούνελ και για τους δυο μας. Και ότι μπορεί να συνεχίσει να με αγαπά».

Ο 28χρονος έχει αναδειχθεί 6 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, ενώ στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς του Πεκίνου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο.