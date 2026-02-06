«Οι Αγώνες στο Μιλάνο και την Κορτίνα θα μπορούσαν να είναι οι τελευταία χειμερινή Ολυμπιάδα που διεξάγεται στο έδαφος της Ιταλίας», σημείωνε ρεπορτάζ που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «La Repubblica». Οχι βεβαίως για λόγους ασφαλείας ή επειδή η χώρα εξετάζει το ενδεχόμενο να τα «σπάσει» οριστικά με τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, αλλά εξαιτίας μιας άλλης εξέλιξης – που μας αφορά όλους: της επιτάχυνσης της κλιματικής κρίσης και του «φαινομένου του θερμοκηπίου», που καθιστά τις χιονοπτώσεις ολοένα πιο αραιές, ακόμη και στις ιταλικές Αλπεις.

«Στο μέλλον δεν θα υπάρχουν πλέον οι ιδανικές συνθήκες για τους αθλητές και τους αγώνες: ο πάγος και το χιόνι θα εκλείψουν», προβλέπει το ίδιο ρεπορτάζ, παραθέτοντας μάλιστα στοιχεία επιστημονικής μελέτης που δείχνει πως όσον αφορά το βόρειο ημισφαίριο, κάθε βαθμός αύξησης της μέσης θερμοκρασίας οδηγεί σε μείωση της χιονοκάλυψης κατά 8%.

Κι αυτό παρά τις σφοδρές και διαρκείς χιονοθύελλες που πλήττουν αυτόν τον χειμώνα τις ΗΠΑ και άλλες περιοχές, δημιουργώντας μια εσφαλμένη εντύπωση. Οπως αναφέρεται στη συνέχεια, η σύγκριση με τους πρώτους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες που διεξήχθησαν στην Κορτίνα το 1956, πριν από 70 χρόνια δηλαδή, είναι καταλυτική: για του λόγου το αληθές, η μέση θερμοκρασία στην περιοχή τον Φεβρουάριο έχει αυξηθεί σε αυτό το διάστημα κατά 3,6 βαθμούς Κελσίου (σύμφωνα με άλλες εκτιμήσεις κατά πάνω από 4 βαθμούς), με αποτέλεσμα να βρίσκεται πλέον κοντά στο σημείο τήξης του χιονιού και του πάγου. Κι αυτό, με τη σειρά του, έχει ως συνέπεια το πάχος της χιονόστρωσης να έχει μειωθεί κατά 15 πόντους τον τελευταίο μισό αιώνα.

Οι Αθάνατοι επιμένουν

Οι Αθάνατοι, προφανώς, δεν συμμερίζονται αυτές τις εκτιμήσεις και εμφανίζονται αισιόδοξοι όχι μόνο για τους φετινούς Αγώνες, αλλά και συνολικά για το μέλλον των Χειμερινών Ολυμπιακών. Διαμηνύουν δε ότι ακόμη και σε περίπτωση που υπάρξουν δυσμενείς καιρικές – κλιματολογικές συνθήκες κάποια χρονιά, η τεχνολογία έχει προχωρήσει τόσο, που είναι ικανή να διασφαλίσει την ομαλή υλοποίηση του προγράμματος σε όλα τα αθλήματα.

Οι «σκεπτικιστές», ωστόσο, επιμένουν στα δικά τους επιχειρήματα. Ανάμεσα στα άλλα, τονίζουν ότι οι μέθοδοι του τεχνητού χιονιού και πάγου για τις πίστες των αντίστοιχων αθλημάτων δεν θα λειτουργούν πλέον συμπληρωματικά, αλλά θα αποτελούν ένα απολύτως αναγκαίο οργανικό στοιχείο των Αγώνων – με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για την κατανάλωση ενέργειας και νερού.

Προσθέτουν, επίσης, ότι οι ενεργειακές ανάγκες για τις μετακινήσεις και τη φιλοξενία αθλητών και θεατών μεγαλώνουν διαρκώς και σίγουρα είναι πολύ μεγαλύτερες σε σύγκριση με αυτές που παρουσιάζουν επισήμως η ΔΟΕ και οι χορηγοί της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, με βάση τους σχετικούς υπολογισμούς, για τους φετινούς Αγώνες θα απαιτηθούν περίπου 2,4 εκατ. κυβικά μέτρα τεχνητού χιονιού. Η ποσότητα αυτή θα προέλθει δε από σχεδόν 1 εκατ. κυβικά μέτρα νερού και την αντίστοιχη ενεργειακή κατανάλωση, αριθμοί που ισοδυναμούν με τις ανάγκες περίπου 3.000 νοικοκυριών στην Ιταλία.

Τα παραπάνω, ωστόσο, αποτελούν «ψιλά γράμματα» για τους διοργανωτές, έστω κι αν έχουν αρχίσει να επεξεργάζονται σενάρια για να αντιμετωπίσουν τα νέα δεδομένα. Ενα από αυτά, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι η συρρίκνωση της λίστας των πόλεων που θα είναι υποψήφιες να φιλοξενήσουν μελλοντικά Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες – εξάλλου, από τις 93 που θεωρητικά διαθέτουν αυτή τη δυνατότητα σε όλο τον πλανήτη, εκτιμάται πως τις επόμενες δύο δεκαετίες επιλέξιμες θα είναι μόνο οι 50, δηλαδή κάπου οι μισές.

Ταυτόχρονα, δεν αποκλείεται να μειωθεί και το πλήθος των συμμετεχόντων αθλητών, ώστε η «φόρτιση» των εγκαταστάσεων να είναι μικρότερη – κάτι που, με τη σειρά του, σημαίνει πιο αυστηρά κριτήρια επιλογής και πρόκρισης. Το σίγουρο, σε κάθε περίπτωση, είναι ότι κάτι θα αλλάξει, και μάλιστα πολύ σύντομα. Οσο και να θέλουν κάποιοι, άλλωστε, δεν μπορούν να αγνοήσουν τα μηνύματα της μητέρας Γης.

Πυκνό παρασκήνιο, πίσω από το χιόνι και τον πάγο

Κυκλοφορεί ως ανέκδοτο στο Μιλάνο και στην ευρύτερη περιοχή: «Προσέξτε μη βάλετε κατά λάθος το Ice Ice Babe», λένε κάποιοι από τους εργαζόμενους στην εστίαση, συνδέοντας φυσικά τη μεγάλη επιτυχία του Βανίλα Αϊς με την αμφιλεγόμενη Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE), πράκτορες της οποίας έχουν ταξιδέψει στη Λομβαρδία.

Πρόκειται για ένα ακόμα αγκάθι των 25ων Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του Μιλάνου-Κορτίνα, που επίσημα σηκώνουν αυλαία σήμερα, ακολουθώντας – κι αυτοί – τις νόρμες της σκανδαλολογίας. Οπως άλλωστε έχει πει κάποτε στέλεχος του Ολυμπιακού Κινήματος που δεν βρίσκεται πια στη ζωή, Αγώνες χωρίς σκάνδαλα θα ήταν σαν μπέικον χωρίς λίπος.

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες, πέρα από το να γιορτάζουν τη συνύπαρξη των λαών και των κορυφαίων αθλητών του κόσμου, συχνά καταλήγουν στο να αντανακλούν τις πολιτιστικές, πολιτικές και κοινωνικές εντάσεις της εποχής τους. ICE, μαφία, Γκάλι, ντόπινγκ, ρωσική απειλή, νεποτισμός, είναι μερικοί μόνο από τους κρίκους μιας αλυσίδας που προκαλεί ασφυξία στη διοργάνωση. Ομως, στο τέλος, όπως συμβαίνει σχεδόν πάντα στις χολιγουντιανές ταινίες, θα έχουμε χάπι εντ και η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της ΔΟΕ, Κίρστι Κόβεντρι, θα πει το τετριμμένο «Ηταν οι καλύτεροι Αγώνες όλων των εποχών».

Ο ράπερ στη σκηνή

Προς το παρόν, οι Ιταλοί σιγοβράζουν στο καζάνι που τους έβαλαν οι διοργανωτές με την επιλογή του Γκάλι για να συμμετάσχει στη σημερινή τελετή έναρξης στο Σαν Σίρο. Πρόκειται για διάσημο ιταλό ράπερ που γεννήθηκε στο Μιλάνο από τυνήσιους γονείς και το 2024, στο φεστιβάλ του Σαν Ρέμο, είχε εκφράσει ανοιχτά τη στήριξή του στους Παλαιστινίους, κάνοντας λόγο για γενοκτονία. Η παρουσία του έχει πυροδοτήσει μια πολιτική συζήτηση στην οποία έχουν εμπλακεί τόσο η κυβέρνηση όσο και η αντιπολίτευση.

Το φιτίλι άναψε ο υπουργός Αθλητισμού και Νεολαίας, Αντρέα Αμπόντι, ο οποίος δήλωσε πως «η τελετή έναρξης βασίζεται στον σεβασμό», προσθέτοντας πως «αυτό εξαλείφει τον κίνδυνο ελεύθερης ερμηνείας. Οι σκέψεις του Γκάλι δεν θα εκφραστούν στη σκηνή των Ολυμπιακών Αγώνων». Μέλη της Λέγκας επέκριναν την παρουσία του Γκάλι χαρακτηρίζοντας την επιλογή «ακατάλληλη». Αντίθετα, το Κίνημα των Πέντε Αστέρων κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να ασκήσει μια «μορφή προληπτικής λογοκρισίας». Ποιος είναι βέβαιος τι θα πράξει τελικά ο Γκάλι; Ουδείς.

Στη σκηνή του Σαν Σίρο θα εμφανιστεί και ένας πιτσιρικάς, ο 11χρονος Ρικάρντο, σε μία ιδιότυπη απολογία των διοργανωτών για την γκάφα του οδηγού του λεωφορείου της ολυμπιακής γραμμής να μην του επιτρέψει να επιβιβαστεί γιατί είχε πληρώσει το απλό κόμιστρο των 2,5 και όχι των 10 ευρώ που θα ισχύει κατά τη διάρκεια των Αγώνων. Αποτέλεσμα, ο νεαρός που επέστρεφε από το σχολείο, να αναγκαστεί να περπατήσει μόνος του έξι χιλιόμετρα μέσα στο κρύο και το χιόνι για να πάει σπίτι του στο Σαν Βίτο. Μικρά λάθη με μεγάλο αντίκτυπο για την ιταλική κοινή γνώμη.

Οπως ήταν, επίσης, η γκάφα των διοργανωτών της λαμπαδηδρομίας που άφησαν εκτός διαδικασίας θρύλους του ιταλικού χειμερινού αθλητισμού για να κρατήσουν τη δάδα πολιτικοί φίλοι, influencers, ηθοποιοί, ακόμα και αθλητές που βρέθηκαν στο παρελθόν ντοπαρισμένοι, όπως ο Μάρκο Φερτονάτι – κάτι που απαγορεύει το πρωτόκολλο.

ICE, μαφία, ντόπινγκ…

Η αρχική φήμη της άφιξης των πρακτόρων της ICE στο Μιλάνο, λίγες ημέρες μετά τα τραγικά επεισόδια στη Μινεάπολη, που στη συνέχεια επιβεβαιώθηκε, έμοιαζε με χιονοστιβάδα στο Κραν Μοντανά. Ο αντίκτυπος ήταν τεράστιος, χιλιάδες διαδηλωτές και ο δήμαρχος της πόλης ζήτησαν την αποχώρησή της.

Ωστόσο, ο υπουργός Εσωτερικών, Ματέο Πιαντεντόσι, χαρακτήρισε «αβάσιμη» τη διαμάχη. «Η ICE δεν είναι και δεν θα είναι σε θέση να διεξάγει επιχειρησιακές δραστηριότητες στην εθνική μας επικράτεια. Η δημόσια ασφάλεια και τάξη διασφαλίζονται αποκλειστικά από τις αστυνομικές μας δυνάμεις», δήλωσε στη Βουλή.

Για να προσθέσει πως «τα μέλη της θα ασχολούνται αποκλειστικά με την ανάλυση και την ανταλλαγή πληροφοριών με τις ιταλικές Αρχές. Αυτό κάνουν εδώ και χρόνια σε περισσότερες από 50 χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ιταλίας, χωρίς ποτέ να σοκαριστεί κανείς». Στο μεταξύ, σε όλη τη διάρκεια των προετοιμασιών, η ιταλική κυβέρνηση μέσω της Μονάδας Πρόληψης κατά της Μαφίας έδωσε μεγάλη μάχη για να κρατήσει μακριά από αναθέσεις έργων και χορηγιών το οργανωμένο έγκλημα.

Μόνο το 2025 το υπουργείο Εσωτερικών απέκλεισε 54 εταιρείες που υπέβαλαν αίτηση για συμβάσεις λόγω υποψιών για σύνδεσή τους με τη μαφία, ενώ τον Οκτώβριο συνελήφθησαν τρία άτομα ως ύποπτα για «διακεκριμένο εκβιασμό» και σύνδεση με το οργανωμένο έγκλημα.

Οι 25οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες είναι επίσης αντιμέτωποι με μία άνευ προηγουμένου πρόκληση στο ζήτημα της ασφάλειας. Τα αγωνίσματα θα φιλοξενηθούν σε μία τεράστια γεωγραφική περιοχή μεταξύ Αλπεων και Κοιλάδας του Πάδου, που εκτείνεται σε έξι επαρχίες: Μιλάνο, Μπελούνο, Σόντριο, Τρέντο, Μπολζάνο και Βερόνα.

Ως σύνδεσμος μεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών ασφαλείας θα ενεργούν τα αρχηγεία της αστυνομίας των έξι επαρχιών, μέσω των κοινών αιθουσών επιχειρήσεων (SOIs). Περίπου 6.000 αστυνομικοί και σχεδόν 2.000 στρατιωτικοί, ανάμεσά τους εμπειρογνώμονες εξουδετέρωσης βομβών, ελεύθεροι σκοπευτές και αντιτρομοκρατικές μονάδες, έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή. Ο δε υπουργός Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι, κατήγγειλε προχθές πως η χώρα του απέτρεψε μια σειρά κυβερνοεπιθέσεων από τη Ρωσία.

Φυσικά, το ντόπινγκ δεν θα μπορούσε να απουσιάζει. Το πρώτο θετικό δείγμα ανήκει στην ιταλίδα πρωταθλήτρια του διάθλου, Ρεμπέκα Πάσλερ, η οποία αποβλήθηκε από τους Αγώνες. Οσο για τους ρώσους και λευκορώσους αθλητές, θα συμμετάσχουν για μία ακόμα φορά ως ανεξάρτητοι, αλλά το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στις πρόσφατες δηλώσεις της Κόβεντρι, αλλά και του προέδρου της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, που αποκαλύπτουν την πρόθεση επιστροφής των δύο χωρών στη διεθνή αθλητική σκηνή.