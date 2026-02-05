Η τιμή του χρυσού σχεδόν διπλασιάστηκε από τις αρχές του 2025, φτάνοντας πάνω από 5.000 δολάρια η ουγγιά, με αύξηση περίπου 80% μέσα σε έναν χρόνο.

Η τιμή του ασημιού αυξήθηκε κατά 182% σε σχέση με πέρυσι, φτάνοντας τα 90 δολάρια η ουγγιά.

Τα φετινά ασημένια ολυμπιακά μετάλλια περιέχουν 500 γραμμάρια καθαρού ασημιού, ενώ τα χρυσά μετάλλια είναι επιχρυσωμένα με 6 γραμμάρια χρυσού, καθιστώντας την αξία τους ιδιαίτερα αυξημένη λόγω της ακριβής πρώτης ύλης.

Καθώς οι αθλητές προετοιμάζονται για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες 2026 στο Μιλάνο και την Κορτίνα της Ιταλίας, τα οικονομικά μεγέθη γύρω από τη διοργάνωση φτάνουν σε πρωτοφανή επίπεδα. Και αυτό δεν οφείλεται μόνο στις χορηγίες ή στα χρηματικά βραβεία, αλλά και στην εκρηκτική άνοδο των τιμών των πολύτιμων μετάλλων που έχουν ανεβάσει την αξία των ολυμπιακών μεταλλίων στα ύψη.

Από τις αρχές του 2025, η τιμή του χρυσού σχεδόν διπλασιάστηκε, από τα 2.800 δολάρια στα πάνω από 5.000 δολάρια η ουγγιά – μια αύξηση σχεδόν 80% μέσα σε έναν χρόνο, καθώς οι επενδυτές αναζητούν ασφαλή καταφύγια. Παράλληλα, η τιμή για το ασήμι εκτινάχθηκε στα 90 δολάρια η ουγγιά, σημειώνοντας άνοδο 182% σε σχέση με πέρυσι. Ο χαλκός, αντίθετα, παραμένει πολύ πιο φθηνό μέταλλο.

Τα φετινά ασημένια μετάλλια των Ολυμπιακών Αγώνων θα αποτελούνται από 500 γραμμάρια καθαρού ασημιού, ενώ τα χρυσά θα είναι επιχρυσωμένα με έξι γραμμάρια χρυσού πάνω στην ίδια βάση. Έτσι, κάθε μετάλλιο αντιπροσωπεύει πλέον χιλιάδες δολάρια σε πρώτη ύλη.

Η αξία του μετάλλου σε κάθε ασημένιο μετάλλιο υπολογίζεται περίπου στα 1.400 δολάρια, ενώ το χρυσό φτάνει τα 2.400 δολάρια. Για σύγκριση, τα χρυσά μετάλλια των Αγώνων του 2024 στο Παρίσι άξιζαν μόλις 900 δολάρια. Συνολικά, στους φετινούς Αγώνες θα απονεμηθούν 245 χρυσά, 245 ασημένια και 245 χάλκινα μετάλλια, ενώ στους Παραολυμπιακούς 137 σε κάθε κατηγορία, σύμφωνα με τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή.

Παρότι η υλική αξία των μεταλλίων είναι μικρή σε σχέση με το κόστος προετοιμασίας των αθλητών, η συμβολική τους σημασία είναι ανεκτίμητη. Συλλέκτες και αγοραστές πληρώνουν υψηλά ποσά για την ιστορική και συναισθηματική τους αξία, αλλά και για τις ιστορίες των αθλητών που τα κέρδισαν.

«Τα μετάλλια είναι απτά βραβεία για άυλες προσπάθειες», δήλωσε στη Reuters ο διευθύνων σύμβουλος του ιταλικού κρατικού νομισματοκοπείου, Μικέλε Σισιόλι.

Χαρακτηριστικά, τρία χρυσά μετάλλια του πρώην Αμερικανού κολυμβητή Ράιαν Λόχτε πωλήθηκαν φέτος σε δημοπρασία έναντι 385.520 δολαρίων, δηλαδή πάνω από 125.000 δολάρια το καθένα. Ο ίδιος είχε γράψει στο Instagram: «Ποτέ δεν κολύμπησα για τα χρυσά μετάλλια. Ήταν απλώς το κερασάκι στην κορυφή ενός απίστευτου ταξιδιού».

Η οικονομική πραγματικότητα για τους Ολυμπιονίκες

Η Ολυμπιακή και Παραολυμπιακή Επιτροπή των Ηνωμένων Πολιτειών προσφέρει χρηματικά έπαθλα στους νικητές: 37.500 δολάρια για το χρυσό, 22.500 για το ασημένιο και 15.000 για το χάλκινο μετάλλιο. Ωστόσο, τα ποσά αυτά δεν επαρκούν για να εξασφαλίσουν οικονομική σταθερότητα στους περισσότερους αθλητές.

Πολλοί Ολυμπιονίκες βασίζονται σε χορηγίες που συχνά χάνονται μετά την αποχώρησή τους από τον αθλητισμό, οδηγώντας αρκετούς σε οικονομική αβεβαιότητα. Πάνω από 200 αθλητές των ΗΠΑ που συμμετέχουν φέτος εργάζονται παράλληλα – ως μπαρίστες, χρηματιστές ή οδοντίατροι – για να μπορέσουν να συνεχίσουν την πορεία τους προς τη δόξα.

Ο δισεκατομμυριούχος που αλλάζει τα δεδομένα

Σε μια πρωτοβουλία χωρίς προηγούμενο, ο δισεκατομμυριούχος Ρος Στίβενς, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Stone Ridge Asset Management, ανακοίνωσε ότι θα προσφέρει 200.000 δολάρια σε κάθε Αμερικανό Ολυμπιονίκη και Παραολυμπιονίκη, ανεξάρτητα από το αν κατακτήσει μετάλλιο.

Το ήμισυ του ποσού θα καταβληθεί όταν ο αθλητής φτάσει τα 45 έτη ή 20 χρόνια μετά την πρώτη του συμμετοχή στους Ολυμπιακούς, ενώ τα υπόλοιπα 100.000 δολάρια θα αποδοθούν στην οικογένειά του μετά τον θάνατό του. Το ποσό αυτό μπορεί να πολλαπλασιαστεί για κάθε επόμενη συμμετοχή στους Αγώνες.

Ανακοινώνοντας το πρόγραμμα, ο Στίβενς τόνισε: «Δεν πιστεύω ότι η οικονομική ανασφάλεια πρέπει να εμποδίζει τους κορυφαίους αθλητές της χώρας μας από το να ξεπερνούν τα όρια της αριστείας».

Με πληροφορίες από Fortune.com