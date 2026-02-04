Η Τεχνητή νοημοσύνη και τα drones θα πρωταγωνιστήσουν στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο-Κορτίνα 2026, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για την τεχνολογική εμπειρία των θεατών και των αθλητών.

Από drones πρώτου προσώπου που θα κινούνται δίπλα στους αθλητές, έως επαναλήψεις με υποβοήθηση τεχνητής νοημοσύνης που «παγώνουν» την εικόνα στον αέρα, οι Αγώνες θα αποτελέσουν βιτρίνα για καινοτόμες εφαρμογές. Οι διοργανωτές εκτιμούν ότι η τεχνολογία θα αλλάξει ριζικά τον τρόπο παρακολούθησης των αγωνισμάτων, είτε από την τηλεόραση είτε μέσω ψηφιακών πλατφορμών.

Η τεχνητή νοημοσύνη και τα drones στις μεταδόσεις

Σύμφωνα με τον Γιάννη Εξάρχο, διευθύνοντα σύμβουλο της Olympic Broadcasting Services (OBS), στους Αγώνες του Μιλάνου θα υπάρξει «πολύ εκτεταμένη» χρήση drones πρώτου προσώπου (FPV), τα οποία θα ακολουθούν τους αθλητές από κοντινή απόσταση. Αν και τα drones χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά στο Σότσι το 2014, η τεχνολογία έχει πλέον εξελιχθεί σημαντικά.

Για πρώτη φορά, οι τηλεθεατές θα έχουν την αίσθηση ότι βρίσκονται μέσα στην πίστα, καθώς τα drones θα μεταδίδουν εικόνες από το εσωτερικό του luge, αποτυπώνοντας την ταχύτητα και την ένταση του αθλήματος. «Αυτό που έχουμε πλέον είναι μια νέα γενιά τεχνολογίας, που επιτρέπει την ασφαλή χρήση drones πολύ κοντά στη δράση», ανέφερε ο Εξάρχος.

Η OBS ενσωματώνει επίσης τεχνητή νοημοσύνη στις ολυμπιακές επαναλήψεις. Το σύστημα μπορεί να δημιουργεί βίντεο 260 μοιρών μέσα σε δευτερόλεπτα, συνδυάζοντας πλάνα από διαφορετικές γωνίες λήψης. Σε επίδειξη, η εικόνα ενός σκιέρ «παγώνει» τη στιγμή του άλματος, ενώ η AI δημιουργεί καρέ που δείχνουν την κίνηση του σώματος έως την προσγείωση.

Γραφικά στην οθόνη θα παρουσιάζουν στοιχεία όπως ύψος, ταχύτητα και χρόνο αιώρησης, προσφέροντας βαθύτερη κατανόηση της απόδοσης των αθλητών. Οι βελτιωμένες επαναλήψεις θα διατίθενται και ως βίντεο εικονικής πραγματικότητας (VR) για πλατφόρμες όπως το YouTube.

Παράλληλα, οπτικά εφέ με τεχνητή νοημοσύνη θα υποστηρίζουν αθλήματα όπως το curling, παρακολουθώντας την τροχιά και την ταχύτητα της πέτρας και απεικονίζοντας τη συχνότητα του σκουπίσματος στον πάγο.

Μια νέα διαδραστική εμπειρία για τους φιλάθλους

Η επίσημη ιστοσελίδα των Αγώνων θα διαθέτει για πρώτη φορά ενσωματωμένο βοηθό τεχνητής νοημοσύνης, ικανό να απαντά σε ερωτήσεις και να παρέχει αποτελέσματα σε πραγματικό χρόνο. Ο Εξάρχος διευκρίνισε ότι ο βοηθός έχει εκπαιδευτεί αποκλειστικά σε «αμερόληπτα, ακριβή» δεδομένα της ολυμπιακής ιστορίας.

Η ιστοσελίδα θα προσφέρει επίσης περιλήψεις και στιγμιότυπα με τη βοήθεια AI, επιτρέποντας στους χρήστες να ενημερώνονται γρήγορα για τα βασικά θέματα των Αγώνων. Παράλληλα, οι διοργανωτές ενισχύουν την παρουσία τους στα κοινωνικά δίκτυα, με τη σειρά βίντεο «On the Road to the Olympics» στο TikTok και συνεργασίες με το YouTube για πολιτιστικά στιγμιότυπα.

Η κάλυψη θα επεκταθεί και σε πλατφόρμες όπως το Facebook, το Instagram, το WhatsApp και το Threads, ενώ ειδικοί δημιουργοί περιεχομένου θα βρίσκονται σε κάθε εγκατάσταση για την παραγωγή υλικού προσαρμοσμένου στα social media.

Τεχνολογία για την προστασία και υποστήριξη των αθλητών

Ένα σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης που έκανε πρεμιέρα στους Ολυμπαικούς Αγώνες του Παρισού το 2024 επιστρέφει για να εντοπίζει υβριστικά μηνύματα στα social media και να τα απομακρύνει.

Κατά τους Ολυμπαικούς Αγώνες του Παρισιού, εντοπίστηκαν 2,4 εκατομμύρια αναρτήσεις από 20.000 λογαριασμούς σε περισσότερες από 35 γλώσσες, σύμφωνα με τη ΔΟΕ.

Οι αθλητές θα έχουν πρόσβαση σε ψηφιακά εργαλεία όπως η εφαρμογή Athlete365 για δικτύωση και η Get Set, Train Smarter για πρόληψη τραυματισμών.

Επίσης, επανέρχεται και η λειτουργία “The Athlete Moment”, που επιτρέπει στους αθλητές να συνδέονται ζωντανά με φίλους και συγγενείς αμέσως μετά τα αγωνίσματά τους.

Οι διάφανες ολυμπιακές δάδες

Οι Αγώνες Μιλάνο-Κορτίνα παρουσίασαν νέα δάδα με την ονομασία «Essential», η οποία διαθέτει παράθυρο που αποκαλύπτει πώς παραμένει αναμμένη η φλόγα. Ο καυστήρας χρησιμοποιεί βιοκαύσιμο από υπολείμματα τροφίμων και απορρίμματα, ενώ η δάδα είναι κατασκευασμένη από ανακυκλωμένα υλικά, όπως αλουμίνιο και ορείχαλκο.

Κάθε δάδα μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί έως και δέκα φορές, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση της Ιταλίας στη βιωσιμότητα, όπως δήλωσε η Ραφαέλα Πάνιε, διευθύντρια brand των Αγώνων. Η λαμπαδηδρομία ξεκίνησε στη Ρώμη στις 6 Δεκεμβρίου 2025 και θα ολοκληρωθεί στο Μιλάνο στις 5 Φεβρουαρίου.