O Βολοντίμιρ Ζελένσκι καταδίκασε την απόφαση της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (IOC) να αποκλείσει τον Ουκρανό αθλητή Βλάντισλαβ Χεράσκεβιτς από τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, χαρακτηρίζοντάς την «ηθικά αποτρόπαια». Η αντίδραση ήρθε ενώ οι δυνάμεις του Βλαντίμιρ Πούτιν συνεχίζουν τους βομβαρδισμούς στην Ουκρανία, με μια «μαζική» επίθεση στο Κίεβο τη νύχτα.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας κοινοποίησε ανάρτηση του δημοσιογράφου και παρουσιαστή Piers Morgan στην πλατφόρμα X, ο οποίος χαρακτήρισε την απόφαση της IOC «αηδιαστική». Ο Ζελένσκι απάντησε: «Σε ευχαριστώ που πήρες μια στάση αρχών, Piers. Η απόφαση της IOC είναι πράγματι ηθικά αποτρόπαια».

Thank you for taking a principled stance, Piers. The IOC’s decision is indeed morally appalling. https://t.co/26RnlbIsmX — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 12, 2026

Ο Ουκρανός αθλητής και το «κράνος μνήμης»

Ο Χεράσκεβιτς αποκλείστηκε από τον αγώνα του skeleton στους Χειμερινούς Αγώνες εξαιτίας του «κράνους μνήμης» που φορούσε, το οποίο απεικόνιζε αθλητές που σκοτώθηκαν μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Η απόφαση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο Κίεβο.

Ο υπουργός Αθλητισμού της Ουκρανίας δήλωσε ότι η χώρα δεν εξετάζει το ενδεχόμενο μποϊκοτάζ των Ολυμπιακών Αγώνων λόγω του αποκλεισμού. Τόνισε ωστόσο πως η απόφαση της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής είναι πιο επιζήμια για την ίδια την Επιτροπή παρά για τον αθλητή, τον οποίο χαρακτήρισε «ήρωα».

Δεν είναι η πρώτη φορά που η ΔΟΕ επιβάλλει κυρώσεις σε αθλητή για πολιτικό μήνυμα. Αναμφίβολα, η πιο διάσημη περίπτωση ήταν στους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 1968 στο Μεξικό, όταν οι Αμερικανοί σπρίντερ Tommie Smith και John Carlos σήκωσαν τις γροθιές τους με μαύρα γάντια κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής μεταλλίων των 200 μέτρων, για να διαμαρτυρηθούν για τη φυλετική αδικία στις Ηνωμένες Πολιτείες.