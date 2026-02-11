Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να ανακοινώσει στις 24 Φεβρουαρίου τα σχέδια για τη διεξαγωγή προεδρικών εκλογών και ενός δημοψηφίσματος, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Financial Times, που επικαλείται Ευρωπαίους και Ουκρανούς αξιωματούχους συμμετέχοντες στον σχεδιασμό.

Όπως είχε μεταδώσει το Reuters την προηγούμενη εβδομάδα, στο πλαίσιο συζητήσεων μεταξύ Αμερικανών και Ουκρανών διαπραγματευτών, οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία θα πρέπει να τεθεί σε δημοψήφισμα. Το δημοψήφισμα αυτό αναμένεται να διεξαχθεί ταυτόχρονα με τις εθνικές εκλογές, με τους αξιωματούχους να εξετάζουν τον Μάιο ως πιθανό μήνα διεξαγωγής.

Σύμφωνα με τους Financial Times, οι ουκρανικές αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει την προετοιμασία για τη διεξαγωγή προεδρικών εκλογών παράλληλα με ένα δημοψήφισμα που θα αφορά την ειρηνευτική συμφωνία η οποία ενδέχεται να υπογραφεί με τη Ρωσία. Η εφημερίδα επικαλείται Ουκρανούς και Δυτικούς αξιωματούχους με γνώση του θέματος.

Στην τελευταία πανεθνική δημοσκόπηση της Ipsos, ο Ζελένσκι υστερούσε κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες από τον ανεξάρτητο Βαλέριι Ζαλουζνί – τον πρέσβη του στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά από πιέσεις από τις ΗΠΑ να διεξαχθούν και οι δύο ψηφοφορίες έως τις 15 Μαΐου – διαφορετικά θα υπάρξει κίνδυνος να χαθούν κρίσιμες εγγυήσεις ασφαλείας έναντι της Ρωσίας.

Λέγεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είπε στο Κίεβο ότι θα έπρεπε να παραδώσει το Ντονμπάς στη Ρωσία για να λάβει τις εγγυήσεις.