Η Ουκρανία και η Πολωνία ενισχύουν τη στρατιωτική και ενεργειακή τους συνεργασία, όπως προκύπτει από τις δηλώσεις του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του πρωθυπουργού Ντόναλντ Τουσκ κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου στο Κίεβο.

Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι το Κίεβο είναι έτοιμο να ανταλλάξει δικά του drones με αντιαεροπορικούς πυραύλους και πολωνικά μαχητικά αεροσκάφη, επισημαίνοντας την ανάγκη ενίσχυσης της αεράμυνας της χώρας του απέναντι στις ρωσικές επιθέσεις.

Παράλληλα, οι δύο ηγέτες συζήτησαν την ανάπτυξη της διασύνδεσης των ενεργειακών δικτύων Πολωνίας και Ουκρανίας, καθώς το ουκρανικό σύστημα ηλεκτροδότησης έχει υποστεί σοβαρές ζημιές από τις ρωσικές αεροπορικές επιδρομές των τελευταίων μηνών.

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τουσκ ανακοίνωσε ότι η Πολωνία προετοιμάζει νέο πακέτο βοήθειας ύψους 200 εκατομμυρίων ζλότι (περίπου 55,9 εκατ. δολάρια) για την Ουκρανία, το οποίο θα περιλαμβάνει κυρίως θωρακισμένα οχήματα.

Ο Πολωνός πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι η χώρα του μπορεί να παραχωρήσει μαχητικά αεροσκάφη τύπου MiG-29 οποιαδήποτε στιγμή, ωστόσο, όπως σημείωσε, ο Ζελένσκι του μετέφερε πως το Κίεβο ίσως χρειάζεται περισσότερο αντιαεροπορικό εξοπλισμό. Το ζήτημα αναμένεται να συζητηθεί εκ νέου μεταξύ των δύο πλευρών τη Δευτέρα.