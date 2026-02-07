Η Ουάσινγκτον επιδιώκει τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία έως τον Ιούνιο, σύμφωνα με δηλώσεις του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Ουκρανός ηγέτης ανακοίνωσε ότι οι αντιπροσωπείες της Ρωσίας και της Ουκρανίας έχουν προσκληθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες την επόμενη εβδομάδα για νέες συνομιλίες.

Όπως ανέφερε ο Ζελένσκι, οι Αμερικανοί επιθυμούν να δουν τον πόλεμο να ολοκληρώνεται «μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού, τον Ιούνιο».

«Λένε ότι θέλουν να τα έχουν όλα ολοκληρώσει μέχρι τον Ιούνιο. Και ότι θα κάνουν τα πάντα για να τελειώσει ο πόλεμος. Θέλουν ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για όλα τα στάδια», πρόσθεσε.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ακόμα ότι τέθηκε το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθεί μια τριμερής σύνοδος κορυφής ηγετών, προκειμένου να συζητηθούν τα πιο δύσκολα ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά.

«Οι ΗΠΑ προσκάλεσαν για πρώτη φορά τις δύο ομάδες Ρώσων και Ουκρανών διαπραγματευτών, πιθανώς στο Μαϊάμι, σε μια εβδομάδα», σημείωσε ο Ζελένσκι, αναφερόμενος στις τριμερείς συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη και την Παρασκευή στο Αμπού Ντάμπι.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, η πρόταση αυτή αποσκοπεί στο να διευκολύνει την απευθείας ανταλλαγή απόψεων και να επιταχύνει την αναζήτηση κοινών λύσεων σε θέματα που προκαλούν πολιτικές και διπλωματικές εντάσεις.

Ο Ουκρανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι μια τέτοια συνάντηση θα μπορούσε να συμβάλει ουσιαστικά στην προώθηση της συνεργασίας και στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης μεταξύ των συμμετεχουσών πλευρών.

Η Ουκρανία δεν πρόκειται να αποδεχθεί οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας χωρίς τη δική της συμμετοχή, επανέλαβε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υπογραμμίζοντας τη θέση του Κιέβου στις διεθνείς διαπραγματεύσεις.

«Η Ουκρανία δεν θα στηρίξει συμφωνίες που την αφορούν χωρίς να έχει συμμετοχή» στις συνομιλίες, δήλωσε ο Ζελένσκι, αναφερόμενος στα σύνθετα εδαφικά ζητήματα. Η δημοσιοποίηση των δηλώσεών του τελούσε υπό εμπάργκο έως σήμερα.