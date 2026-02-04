Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε ευγνωμοσύνη στην Ελλάδα για τη συμβολή της μέσω του Κάθετου Διαδρόμου, που επιτρέπει την τροφοδοσία της Ουκρανίας με αμερικανικό LNG από την Αλεξανδρούπολη, εν μέρει αντισταθμίζοντας τις καταστροφές στις ενεργειακές υποδομές της χώρας του λόγω των ρωσικών επιθέσεων.

Η κρατική εταιρεία ενέργειας της Ουκρανίας, Naftogaz, εξασφάλισε την πρώτη φετινή παράδοση αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου, η οποία θα φτάσει μέσω Ελλάδας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών, όπως ενημέρωσε ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα.

Ο Ζελένσκι υπογράμμισε την ανάγκη για αυξημένη πίεση προς τη Ρωσία, καθώς η Ουκρανία χρειάζεται πρόσθετες εισαγωγές φυσικού αερίου λόγω της καταστροφής σημαντικού μέρους της εγχώριας παραγωγής της.

Την ευγνωμοσύνη του στην Ελλάδα, γιατί μέσω του Κάθετου Διαδρόμου (Vertical Gas Corridor) που ξεκινάει από την Αλεξανδρούπολη, η Ουκρανία θα μπορεί να εφοδιάζεται με αμερικανικό LNG, αντιμετωπίζοντας έτσι εν μέρει τα ρωσικά πλήγματα που έχουν δεχθεί οι ενεργειακές της υποδομές, εξέφρασε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Συγκεκριμένα, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του σήμερα Τετάρτη (4/2), ο πρόεδρος της Ουκρανίας ενημέρωσε, ότις η κρατική εταιρεία ενέργειας της Ουκρανίας Naftogaz εξασφάλισε την πρώτη φετινή παράδοση αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG). «Χρειαζόμαστε αυτήν την πρόσθετη εισαγωγή, επειδή οι Ρώσοι κατέστρεψαν ένα σημαντικό μέρος της παραγωγής μας» συνέχισε ο Ζελένσκι, κάνοντας ειδική αναφορά στην Ελλάδα, καθώς όπως συμπλήρωσε: «Ετοιμάζουμε την πρώτη αμερικανική προμήθεια φυσικού αερίου μέσω της Ελλάδας και των Ευρωπαίων γειτόνων μας, όπως συμφωνήθηκε. Είμαι ευγνώμων που αυτές οι συμφωνίες λειτουργούν. Όλες οι συμφωνίες που μας ενδυναμώνουν, μας βοηθούν να επιβιώσουμε».

Να ασκηθεί εντονότερη πίεση στη Ρωσία

Αναφερόμενος στις τριμερείς συνομιλίες που ξεκίνησαν σήμερα Τετάρτη στο Άμπου Ντάμπι μεταξύ Ουκρανίας, ΗΠΑ και Ρωσίας, ο Ζελένσκι είπε, πως αυτές δεν πρέπει να δώσουν στη Ρωσία άλλη μια ευκαιρία να συνεχίσει τον πόλεμο.

«Πρέπει να γίνει σαφές τώρα, ο λαός της Ουκρανίας πρέπει να αισθανθεί πως η κατάσταση οδεύει πραγματικά προς την ειρήνη και το τέλος του πολέμου, όχι προς την πλευρά της Ρωσίας που εκμεταλλεύεται τα πάντα προς όφελός της και συνεχίζει τις επιθέσεις της», ανέφερε ο Ζελένσκι. Είπε επίσης ότι η ουκρανική πλευρά θεωρεί, πως θα υπάρξει σύντομα μια νέα ανταλλαγή αιχμαλώτων.