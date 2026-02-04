Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ κατηγόρησε σήμερα τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι δεν επιθυμεί να επισφραγίσει μια ειρηνευτική συμφωνία, καθώς αυτό θα σήμαινε το τέλος της πολιτικής του καριέρας, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA της Ρωσίας.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι επιθυμεί μια συμφωνία, αλλά δεν είναι διατεθειμένος να συμφωνήσει με τους ρωσικούς όρους που, όπως λέει, ισοδυναμούν με παράδοση και δεν είναι έτοιμος να δωρίσει στη Μόσχα εδάφη τα οποία ο στρατός της δεν έχει κερδίσει στο πεδίο της μάχης.

Νωρίτερα σήμερα Οι Ουκρανοί, οι Ρώσοι και οι Αμερικανοί διαπραγματευτές συναντήθηκαν ξανά στο Αμπού Ντάμπι για συνομιλίες που αποσκοπούν στην επίλυση δύσκολων θεμάτων με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ο οποίος εισέρχεται οσονούπω στον πέμπτο χρόνο του, ύστερα από νέα μαζικά ρωσικά πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στη χώρα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη, ότι θα ήθελε ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν «να βάλει τέλος στον πόλεμο», μετά τα πλήγματα αυτά που είχαν στόχο κυρίως το Κίεβο, ύστερα από ανάπαυλα μερικών ημερών.

Η ρωσική επίθεση της Τρίτης στην Ουκρανία ήταν μαζική, με εκατοντάδες drones και πολλούς πυραύλους. Το Κίεβο και άλλες μεγάλες πόλεις της Ουκρανίας αντιμετώπισαν νέες διακοπές θέρμανσης και ρεύματος ενώ η θερμοκρασία έπεσε τη νύχτα ως τους -20 βαθμούς Κελσίου.

«Κάθε ρωσικό πλήγμα αυτού του είδους επιβεβαιώνει ότι η στάση της Μόσχας δεν άλλαξε: συνεχίζουν να στοιχηματίζουν στον πόλεμο και στην καταστροφή της Ουκρανίας», κατήγγειλε την Τρίτη ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι «η εργασία της (ουκρανικής) διαπραγματευτικής ομάδας θα προσαρμοστεί αναλόγως», χωρίς να διευκρινίσει περαιτέρω.