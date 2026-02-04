Ουκρανοί, Ρώσοι και Αμερικανοί διαπραγματευτές συναντώνται στο Αμπού Ντάμπι για συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, που εισέρχεται στον πέμπτο χρόνο του.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι θα ήθελε ο Βλαντίμιρ Πούτιν «να βάλει τέλος στον πόλεμο» μετά από νέα μαζικά ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο και άλλες περιοχές.

Προηγήθηκαν ρωσικά πλήγματα με drones και πυραύλους σε Χάρκοβο, Οδησσό και την περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, όπου δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από drone.

Οι Ουκρανοί, οι Ρώσοι και οι Αμερικανοί διαπραγματευτές συναντώνται σήμερα ξανά στο Αμπού Ντάμπι για συνομιλίες που αποσκοπούν στην επίλυση δύσκολων θεμάτων με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ο οποίος εισέρχεται οσονούπω στον πέμπτο χρόνο του, ύστερα από νέα μαζικά ρωσικά πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στη χώρα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη, ότι θα ήθελε ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν «να βάλει τέλος στον πόλεμο», μετά τα πλήγματα αυτά που είχαν στόχο κυρίως το Κίεβο, ύστερα από ανάπαυλα μερικών ημερών.

Σήμερα, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πλήγμα ρωσικού μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος (drone) στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, στην κεντροανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές μερικές ώρες πριν από την έναρξη των συνομιλιών. Τη νύχτα, πύραυλοι και drones είχαν ήδη πλήξει τις πόλεις Χάρκοβο, στη βορειοανατολική Ουκρανία, και Οδησσό, στη νότια.

Η ρωσική επίθεση της Τρίτης στην Ουκρανία ήταν μαζική, με εκατοντάδες drones και πολλούς πυραύλους. Το Κίεβο και άλλες μεγάλες πόλεις της Ουκρανίας αντιμετώπισαν νέες διακοπές θέρμανσης και ρεύματος ενώ η θερμοκρασία έπεσε τη νύχτα ως τους -20 βαθμούς Κελσίου.

«Κάθε ρωσικό πλήγμα αυτού του είδους επιβεβαιώνει ότι η στάση της Μόσχας δεν άλλαξε: συνεχίζουν να στοιχηματίζουν στον πόλεμο και στην καταστροφή της Ουκρανίας», κατήγγειλε την Τρίτη ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι «η εργασία της (ουκρανικής) διαπραγματευτικής ομάδας θα προσαρμοστεί αναλόγως», χωρίς να διευκρινίσει περαιτέρω.

Στο μεταξύ δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες το βράδυ σε επίθεση ουκρανικού μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος στην περιφέρεια του Λουχάνσκ, στην ανατολική Ουκρανία, σχεδόν το σύνολο της οποίας βρίσκεται υπό τον έλεγχο των ρωσικών δυνάμεων, δήλωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές που έχει διορίσει η Μόσχα.

Σε ανάρτησή τους στο Telegram διευκρίνισαν ότι «ένας νεαρός άνδρας και μια 20χρονη γυναίκα σκοτώθηκαν σε επίθεση drone στην τοποθεσία Νοβοκρασνιάνκα» στην περιφέρεια του Λουχάνσκ, και ότι η επίθεση αυτή ενός «drone των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων» με στόχο ένα μίνιμπας έγινε χθες το βράδυ.

Διαπραγματεύσεις

Όσον αφορά τον νέο κύκλο διαπραγματεύσεων που αναμένεται να διαρκέσει ως αύριο, Πέμπτη, το επίσημο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS μετέδωσε σήμερα ότι η ρωσική αντιπροσωπεία έφτασε στο Αμπού Ντάμπι, ενώ πριν από λίγο η εκπρόσωπος του επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας Ουμέροφ δήλωσε στο AFP ότι και αυτή έφτασε. Προς το παρόν δεν είναι γνωστό αν η αντιπροσωπεία των ΗΠΑ βρισκόταν ήδη εκεί.

Ρώσοι, Ουκρανοί και Αμερικανοί είχαν ήδη συναντηθεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στα τέλη Ιανουαρίου για να συζητήσουν το σχέδιο που πρότεινε η Ουάσιγκτον για να τερματιστεί ο πόλεμος.

Η σύρραξη αυτή που ξεκίνησε με την εισβολή των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022 έχει γίνει η χειρότερη ένοπλη σύγκρουση στην Ευρώπη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μετρώντας μέχρι στιγμής χιλιάδες ή ακόμη και εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς και εκατομμύρια πρόσφυγες.

Το βασικό σημείο διαφωνίας είναι εδαφικό: η Μόσχα αξιώνει κυρίως οι ουκρανικές δυνάμεις να αποσυρθούν από περιοχές που παραμένουν υπό τον έλεγχό τους στην περιφέρεια του Ντονέτσκ. Από την πλευρά της η Ουκρανία απορρίπτει αυτό το αίτημα αλλά φοβάται την ίδια ώρα μήπως η Ουάσιγκτον υποστηρίξει τη ρωσική θέση.

Ρώσος διαπραγματευτής, πρόσωπο υπό καθεστώς κυρώσεων

Στη βιομηχανική και μεταλλευτική αυτή περιοχή της ανατολικής Ουκρανίας, την οποία διεκδικεί η Μόσχα, επικεντρώνονται οι μάχες και είναι ανεπτυγμένες ισχυρές αμυντικές δυνάμεις της Ουκρανίας για να αντιμετωπίσουν τις ρωσικές επιθέσεις.

Το Κίεβο από την πλευρά του πιέζει για παύση των μαχών στη σημερινή γραμμή και πάγωμα του μετώπου.

Της ουκρανικής αντιπροσωπείας ηγείται ο επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας και πρώην υπουργός Άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ, γνωστός για τις διπλωματικές του ικανότητες.

Another round of negotiations has begun in Abu Dhabi. The negotiation process started in a trilateral format — Ukraine, the United States, and Russia. Next comes work in separate groups by specific tracks, after which a follow-up joint synchronization of positions is planned.… — Rustem Umerov (@rustem_umerov) February 4, 2026

Η αντιπροσωπεία περιλαμβάνει επίσης τον νέο επικεφαλής του γραφείου του Ουκρανού προέδρου Κίριλο Μπουντάνοφ, πρώην επικεφαλής των ουκρανικών στρατιωτικών υπηρεσιών πληροφοριών.

Στη ρωσική αντιπροσωπεία βασικός διαπραγματευτής είναι ο επικεφαλής των ρωσικών στρατιωτικών υπηρεσιών πληροφοριών Ιγκόρ Κοστιούκοφ, αξιωματικός καριέρας του Πολεμικού Ναυτικού της Ρωσίας, στον οποίο έχουν επιβληθεί δυτικές κυρώσεις.

Στις προηγούμενες διαπραγματεύσεις, επικεφαλής της αμερικανικής αντιπροσωπείας ήταν ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος αναμένεται να είναι και πάλι.

Η Ρωσία έχει θέσει υπό την κατοχή της σχεδόν το 20% του ουκρανικού εδάφους και απειλεί να επιτύχει τους στόχους της με τα όπλα, αν αποτύχει η διπλωματία.

Ο Ζελένσκι επίσης δηλώνει ότι το Κίεβο είναι έτοιμο να συνεχίσει τις εχθροπραξίες.

«Παράσταση»

Τον φετινό χειμώνα η Ουκρανία αντιμετωπίζει ωστόσο τα μεγαλύτερα προβλήματα στο ενεργειακό της δίκτυο από το 2022: τα ρωσικά πλήγματα έχουν προκαλέσει μεγάλες καταστροφές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης και στην παροχή θέρμανσης και νερού.

Ύστερα από σύντομη ανάπαυλα, χάρη σε αίτημα του Ντόναλντ Τραμπ στον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν, ο ρωσικός στρατός ξανάρχισε την Τρίτη τα μαζικά του πλήγματα στην Ουκρανία.

Η επίθεση αυτή προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε σταθμούς, αφήνοντας εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους εκτεθειμένους στο ψύχος, κάτι που δεν έχει ξαναγίνει από την αρχή του πολέμου.

Στο μεταξύ στο μέτωπο, οι ρωσικές δυνάμεις επιτάχυναν την προέλασή τους στη διάρκεια του Ιανουαρίου, καταλαμβάνοντας σχεδόν δύο φορές περισσότερο έδαφος απ’ ό,τι τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με ανάλυση του Γαλλικού Πρακτορείου δεδομένων του αμερικανικού Ινστιτούτου για τη Μελέτη του Πολέμου (ISW).

Παρά τις διπλωματικές προσπάθειες, οι Ουκρανοί που ρωτήθηκαν από το Γαλλικό Πρακτορείο αμφισβητούν ότι θα μπορούσε να συναφθεί συμφωνία με τη Μόσχα.

«Πιστεύω ότι όλα αυτά δεν είναι παρά μια παράσταση για το κοινό», έκρινε ο Πέτρο, ένας κάτοικος του Κιέβου και πρόσθερσε ότι: «Πρέπει να προετοιμαστούμε για το χειρότερο και να ελπίζουμε για το καλύτερο.»