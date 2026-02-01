Οι απευθείας διαπραγματεύσεις μεταξύ Κιέβου, Μόσχας και Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία θα επαναληφθούν στις 4 και 5 Φεβρουαρίου στο Αμπού Ντάμπι, ανακοίνωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για μια συζήτηση εις βάθος και εκφράζει την ελπίδα ότι το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων θα φέρει πιο κοντά σε ένα πραγματικό τέλος του πολέμου.

«Οι ημερομηνίες των προσεχών τριμερών συναντήσεων έχουν καθορισθεί: στις 4 και 5 Φεβρουαρίου στο Αμπού Ντάμπι», έγραψε ο Ζελένσκι στο Χ, προσθέτοντας ότι «η Ουκρανία είναι έτοιμη για μια συζήτηση εις βάθος» και ελπίζει πως το αποτέλεσμα θα φέρει τη χώρα πιο κοντά σε ένα πραγματικό τέλος του πολέμου.

Ο Ουκρανός πρόεδρος είχε δηλώσει το Σάββατο ότι το Κίεβο προετοιμάζεται για συναντήσεις «την ερχόμενη εβδομάδα», με στόχο την πρόοδο των διαπραγματεύσεων. Μια συνάντηση που αρχικά είχε προγραμματιστεί για σήμερα, Κυριακή, στο Αμπού Ντάμπι, αναβλήθηκε.

Στις 23 και 24 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε ο πρώτος κύκλος διαπραγματεύσεων στο Αμπού Ντάμπι, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από την Ουκρανία, τη Ρωσία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήταν οι πρώτες γνωστές απευθείας συνομιλίες ανάμεσα στις τρεις πλευρές, στο πλαίσιο του αμερικανικού σχεδίου για τον τερματισμό της σύρραξης.

Παράλληλες επαφές και μεσολάβηση των ΗΠΑ

Παράλληλα, ο απεσταλμένος του Κρεμλίνου για οικονομικά θέματα, Κίριλ Ντμίτριεφ, συναντήθηκε στη Φλόριντα με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ, τον υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του Αμερικανού προέδρου.

Η συνάντηση αυτή, που εντάσσεται στη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την ειρηνική επίλυση της κρίσης, χαρακτηρίστηκε «εποικοδομητική» από αμφότερες τις πλευρές, χωρίς ωστόσο να δοθούν λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των συνομιλιών.

Δύσκολες συνομιλίες και εδαφικά αγκάθια

Οι προσπάθειες για διπλωματική λύση στον πόλεμο, που ξεκίνησε με τη ρωσική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022, παραμένουν εξαιρετικά περίπλοκες. Τα βασικά εμπόδια εντοπίζονται στα εδαφικά ζητήματα.

Η Ρωσία απαιτεί την αποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων από περιοχές της περιφέρειας Ντονέτσκ που εξακολουθούν να ελέγχουν. Το Κρεμλίνο είχε ανακοινώσει την Παρασκευή ότι αναστέλλει προσωρινά τα πλήγματά του στην πόλη του Κιέβου έως την 1η Φεβρουαρίου, έπειτα από αίτημα του Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου να «δημιουργηθούν ευνοϊκές συνθήκες για τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων».