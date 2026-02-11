Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι διέψευσε δημοσίευμα των Financial Times, το οποίο ανέφερε ότι επρόκειτο να ανακοινώσει στις 24 Φεβρουαρίου σχέδιο για τη διεξαγωγή προεδρικών εκλογών στη χώρα.

Ο Ζελένσκι ξεκαθάρισε ότι η διεξαγωγή εκλογών μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο εφόσον υπάρξει εκεχειρία. Όπως τόνισε, οι συνθήκες πολέμου δεν επιτρέπουν την ομαλή και ασφαλή διαδικασία ψηφοφορίας.

Αναφερόμενος στον τόπο των πιθανών διαπραγματεύσεων, ο Ουκρανός ηγέτης ήταν κατηγορηματικός: οι συνομιλίες δεν πρόκειται να διεξαχθούν σε ρωσικό έδαφος. Η θέση αυτή, όπως υπογράμμισε, παραμένει αμετάβλητη.

Παράλληλα, ο Ζελένσκι επισήμανε ότι η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να κινηθούν με κοινή διαπραγματευτική γραμμή απέναντι στη Ρωσία. Η ενότητα της Δύσης, σημείωσε, είναι κρίσιμη για την επίτευξη βιώσιμης ειρήνης.

Απαντώντας στο τελεσίγραφο της Ουάσιγκτον, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε ότι ο πόλεμος μπορεί να λήξει έως το καλοκαίρι μόνο εάν οι ΗΠΑ εντείνουν δραστικά την πίεση στη Μόσχα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος τον ενημέρωσε για την πρόσφατη επίσκεψη στενού συνεργάτη του στη ρωσική πρωτεύουσα.

Επσίσης ο Ζελένσκι υπογράμμισε ότι η Ευρώπη χρειάζεται ουσιαστικά «εργαλεία πίεσης» απέναντι στη Ρωσία και όχι μόνο δηλώσεις.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, το οποίο ανέφερε ότι, οι ουκρανικές αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει την προετοιμασία για τη διεξαγωγή προεδρικών εκλογών παράλληλα με ένα δημοψήφισμα που θα αφορά την ειρηνευτική συμφωνία η οποία ενδέχεται να υπογραφεί με τη Ρωσία. Η εφημερίδα επικαλείται Ουκρανούς και Δυτικούς αξιωματούχους με γνώση του θέματος.