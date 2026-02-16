Η Γιούτα Λίρνταμ που κατέκτησε ένα χρυσό και ένα ασημένιο μετάλλιο στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες με μία πολύ απλή κίνηση κατάφερε να βγάλει ένα μεγάλο ποσό από τη Nike, που είναι η εταιρία με την οποία συνεργάζεται.

Η 27χρονη Ολλανδή, αρραβωνιαστικιά του Τζέικ Πολ με την παρουσία της στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες εκτόξευσε την εμπορική της αξία,, μετά και την κίνησή της να ανοίξει τη στολή και να φανεί το αθλητικό μπουστάκι που φορούσε.

What a performance 👏 The moment Jutta Leerdam broke the Olympic record to take gold 🥇 pic.twitter.com/RStIR6akha — TNT Sports (@tntsports) February 9, 2026

Η Λίρνταμ κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 1.000 μέτρα πατινάζ ταχύτητας, κάνοντας μάλιστα και ολυμπιακό ρεκόρ. Αμέσως μετά για να το πανηγυρίσει έκανε την κίνηση, που την έκανε κατά ένα εκατομμύριο δολάρια πλουσιότερη.

Η Φρεντερίκ ντε Λάατ, ιδρύτρια της εταιρείας Branthlete που εξειδικεύεται στη διαφήμιση γυναικών αθλητριών, μίλησε στην ολλανδική εφημερίδα AD και τόνισε ότι η συμφωνία της Λίρνταμ με τη Nike ενδέχεται να της αποφέρει πάνω από ένα εκατομμύριο.