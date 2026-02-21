Σκηνές πανικού σημειώθηκαν στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, όταν η Πολωνή αθλήτρια ταχύτητας Kamila Sellier τραυματίστηκε σοβαρά στο πρόσωπο από τη λεπίδα του πατινιού μιας άλλης αθλήτριας και χρειάστηκε άμεση μεταφορά με φορείο εκτός πάγου.

Το περιστατικό συνέβη μόλις δύο λεπτά μετά την εκκίνηση του τελευταίου προημιτελικού στα 1.500 μέτρα short track, όταν η Sellier προσπάθησε να προσπεράσει την Αμερικανίδα Kristen Santos-Griswold, ενώ μπροστά τους βρισκόταν η Ιταλίδα Arianna Fontana. Η προσπάθεια αυτή οδήγησε σε σύγκρουση των τριών αθλητριών, με αποτέλεσμα η Sellier να τραυματιστεί στο πρόσωπο από τη λεπίδα αντιπάλου.

Άμεσα παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες στον πάγο και στη συνέχεια η αθλήτρια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις. Ο επικεφαλής της πολωνικής αποστολής, Κόνραντ Νιεντζβιέτσκι, ανέφερε ότι η Sellier έκανε ράμματα στο μάγουλο, με έντονο οίδημα και πιθανή κάκωση στο ζυγωματικό, ενώ το μάτι της είναι πρησμένο, δυσχεραίνοντας την πλήρη εκτίμηση της κατάστασης. Παρά τον σοβαρό τραυματισμό, η Sellier είχε πλήρη συνείδηση και έκανε νόημα στο κοινό ότι είναι καλά, καθησυχάζοντας τους θεατές.

Μετά το ατύχημα, οι διαιτητές αποφάσισαν τον αποκλεισμό τόσο της Sellier όσο και της Santos-Griswold, κρίνοντας ότι η προσπάθεια προσπέρασης έγινε καθυστερημένα και παραβίαζε τους κανονισμούς.

Τα αργά πλάνα της σύγκρουσης δείχνουν πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα σε μια απλή πτώση και μια πιθανώς ανεπανόρθωτη βλάβη, ενώ η ιατρική ομάδα της Πολωνίας παρακολουθεί στενά την κατάσταση της Sellier, με τις επερχόμενες εξετάσεις να κρίνονται καθοριστικές για την πλήρη αποκατάσταση του τραυματισμού.

Προσοχή, σκληρές εικόνες