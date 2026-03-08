Το Υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαίωσε τη δέσμευσή του για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών και την καταπολέμηση των φραγμών, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, το ΥΠΕΞ υπογράμμισε ότι «στην Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας επιβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας για την προώθηση της ισότητας των δύο φύλων, την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών και την καταπολέμηση των φραγμών στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Η ενδυνάμωση των γυναικών είναι απαραίτητη για την επίτευξη της ειρήνης, της ασφάλειας και της βιώσιμης ανάπτυξης.»

Η ανάρτηση του ΥΠΕΞ εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων και των δημοσίων παρεμβάσεων που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο για την ανάδειξη της σημασίας της ισότητας και της ενίσχυσης του ρόλου των γυναικών στην κοινωνία.

On #InternationalWomensDay,we reaffirm our commitment to advancing #genderequality, championing women’s rights & fighting against barriers in #Greece & around the world. Empowering women is essential for achieving peace,security & sustainable growth#IWD2026#ForAllWomenAndGirls pic.twitter.com/d5cJ6FIrk6 — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) March 8, 2026