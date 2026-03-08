Ημέρα της Γυναίκας αποτέλεσε αφορμή για το μήνυμα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκου Ανδρουλάκη και των γυναικών βουλευτών του κόμματος, οι οποίες τόνισαν ότι «η 8η Μαρτίου είναι η υπενθύμιση ότι δεν χρειαζόμαστε μια ημέρα για να γιορτάζει τις γυναίκες, αλλά μια κοινωνία που τις στηρίζει, τις προστατεύει και αναγνωρίζει την αξία τους κάθε μέρα, με πολιτικές λύσεις άμεσες και απαραίτητες».

Σύμφωνα με ανακοίνωση του κόμματος, στο σχετικό βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρουσιάζονται οι βασικές προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την ενίσχυση της ισότητας των φύλων και τη στήριξη των γυναικών στην πράξη.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

– Η άμεση εφαρμογή της αρχής της ίσης αμοιβής για την ίδια εργασία μεταξύ ανδρών και γυναικών.

– Η θεσμοθέτηση άδειας εμμήνου ρύσεως με πλήρεις αποδοχές και μηδενικό ΦΠΑ σε προϊόντα εμμήνου ρύσεως.

– Η δωρεάν εξωσωματική γονιμοποίηση και κρυοσυντήρηση ωαρίων σε δημόσιες δομές σε όλη τη χώρα.

– Η κάλυψη εξόδων διαμονής πριν τον τοκετό για κάθε γυναίκα που ζει σε απομακρυσμένη περιοχή.

– Στοχευμένα μέτρα για τη στήριξη των μονογονεϊκών οικογενειών.

– Η νομική αναγνώριση της γυναικοκτονίας στον Ποινικό Κώδικα.

– Η δωρεάν νομική βοήθεια για θύματα έμφυλης βίας και η ενίσχυση των δομών και συμβουλευτικών κέντρων.

– Η στήριξη της ψυχικής υγείας όλων των γυναικών.

«Αυτές οι πολιτικές είναι η δική μας δέσμευση για να είναι κάθε μέρα μια μέρα που η ασφάλεια των γυναικών θα είναι προτεραιότητα και η ανάδειξη της συμβολής τους αυτονόητη επιδίωξη του καθενός από εμάς. Η μέρα κάθε γυναίκας», υπογραμμίζει ο κ. Ανδρουλάκης στο μήνυμά του.