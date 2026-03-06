Ο Μπαράκ Ομπάμα ήταν ο πρώτος από τους πρώην προέδρους των Ηνωμένων Πολιτειών που ανέβηκε στο βήμα κατά την τελετή κηδείας του αιδεσιμότητα Τζέσε Λούις Τζάκσον.

Αποτίοντας φόρο τιμής, ο Ομπάμα δήλωσε: «Είναι τιμή μου να βρίσκομαι σήμερα εδώ για να αποχαιρετήσουμε τον αιδεσιμότατο Τζέσε Λούις Τζέκσον, έναν άνθρωπο που, όταν οι φτωχοί και οι αποκλεισμένοι χρειάζονταν έναν υπερασπιστή και η χώρα χρειαζόταν ίαση, προχωρούσε ξανά και ξανά λέγοντας – “στείλτε εμένα”». Ο πρώην πρόεδρος περιέγραψε τον Τζέκσον ως «γεννημένο ηγέτη, αθλητή, ομιλητή – ήξερε να μιλά – είτε σαν αστέρας του αμερικανικού ποδοσφαίρου, είτε σαν πρόεδρος μαθητικού συλλόγου». Όπως πρόσθεσε, «θα μπορούσε να είχε επιτύχει μέσα στα όρια που του είχαν τεθεί και να ζήσει μια επιτυχημένη ζωή».

Ωστόσο, όπως τόνισε ο Ομπάμα, «κατάλαβε ενστικτωδώς ότι η ατομική επιτυχία δεν έχει νόημα, αν όλοι οι άλλοι δεν είναι ελεύθεροι». Αναφέρθηκε στις πρώτες πράξεις ακτιβισμού του Τζάκσον, σημειώνοντας πως «εμπνεύστηκε από το μποϊκοτάζ των λεωφορείων στο Montgomery, οδήγησε επτά μαύρους φοιτητές στη βιβλιοθήκη που προοριζόταν μόνο για λευκούς, κάθισε και συνελήφθη επειδή διάβαζε. Σκεφτείτε το αυτό. Η βιβλιοθήκη έκλεισε, αλλά όταν ξανάνοιξε, ήταν ανοιχτή για όλους».

Η τελευταία συνάντηση με τον Τζάκσον

Ο Ομπάμα μοιράστηκε και την τελευταία φορά που συνάντησε τον Τζάκσον, λέγοντας: «Την τελευταία φορά που είχαμε την ευκαιρία να βρεθούμε από κοντά, ήταν ήδη καταβεβλημένος. Δυσκολευόταν να σταθεί, δυσκολευόταν να μιλήσει. Ήμασταν στο Hyde Park, σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου».

Περιέγραψε τη στιγμή με συγκίνηση: «Τον αγκάλιασα και σκέφτηκα πως θα είχαμε μια ήσυχη επίσκεψη, ίσως να χρειαζόταν ξεκούραση… και τότε άρχισε να μου μιλά για ένα νέο σχέδιο, μια πρωτοβουλία, ζητήματα που έπρεπε να εξετάσω…». Ο Ομπάμα παραδέχθηκε ότι «δεν μπορούσε να μη χαμογελάσει, γιατί τον γύριζε πίσω στα παλιά».

«Δύσκολο να ελπίζεις»

Προς το τέλος της ομιλίας του, ο Ομπάμα εμφανίστηκε συγκινημένος, λέγοντας: «Ζούμε σε μια εποχή όπου είναι δύσκολο να ελπίζεις. Κάθε μέρα ξυπνάμε μπροστά σε μια νέα επίθεση κατά των δημοκρατικών θεσμών μας, μια νέα υποχώρηση της ιδέας του κράτους δικαίου, μια προσβολή στην κοινή ευπρέπεια».

Αναφέρθηκε ακόμη στην κοινωνική και πολιτική πόλωση, σημειώνοντας: «Κάθε μέρα μας λένε να φοβόμαστε ο ένας τον άλλον, ότι κάποιοι Αμερικανοί μετρούν περισσότερο από άλλους, ότι κάποιοι δεν μετρούν καθόλου. Βλέπουμε την απληστία και τη μισαλλοδοξία να επιβραβεύονται, ενώ η επιστήμη και η γνώση απαξιώνονται».

Το μήνυμα του Τζάκσον

Ο Ομπάμα επισήμανε ότι, παρά τις δυσκολίες, «ο αιδεσιμότατος Τζέσε Λούις Τζάκσον μάς εμπνέει να ακολουθήσουμε τον πιο δύσκολο δρόμο». Κάλεσε τους παρευρισκόμενους «να γίνουμε αγγελιοφόροι της αλλαγής, φορείς της ελπίδας, να προχωρήσουμε μπροστά».

Κλείνοντας, υπογράμμισε: «Γιατί αν δεν κάνουμε εμείς το βήμα, δεν θα το κάνει κανείς άλλος. Είθε να αναπαυθεί εν ειρήνη αιώνια».