Ο Λευκός Οίκος απέδωσε σε «λάθος ενός υπαλλήλου» την ανάρτηση του ρατσιστικού βίντεο που εικονίζει τον πρώην πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα και τη σύζυγό του ως πιθήκους. Το βίντεο, το οποίο είχε δημοσιευθεί στον προσωπικό λογαριασμό του Ντόναλντ Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social —που ανήκει στον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο— αποσύρθηκε μετά από περίπου δώδεκα ώρες.

Η εκπρόσωπος του 79χρονου προέδρου, Κάρολαϊν Λέβιτ, είχε αρχικά κάνει λόγο για «ψευδοαγανάκτηση», επιτιθέμενη στα μέσα ενημέρωσης που αναφέρθηκαν στο βίντεο, χωρίς ωστόσο να παραδεχθεί ότι επρόκειτο για λάθος.

Μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσαν τα μονταρισμένα πλάνα, ακόμη και εντός των Ρεπουμπλικανών, ο Λευκός Οίκος άλλαξε στάση. Σύμφωνα με υψηλόβαθμο αξιωματούχο, «ένας εργαζόμενος του Λευκού Οίκου δημοσίευσε κατά λάθος αυτό το περιεχόμενο» και το βίντεο έχει πλέον διαγραφεί.

Η Ρεπουμπλικανή γερουσιαστής Κέιτι Μπριτ σχολίασε στην πλατφόρμα Χ ότι «είναι καλό που αποσύρθηκε αυτό το περιεχόμενο, δεν θα έπρεπε ποτέ να έχει δημοσιευτεί και δεν αντιπροσωπεύει το έθνος μας».

For everyone that is saying that Donald Trump didn’t post this pic of Barack and Michelle Obama as monkeys : YES HE DID ! Here is a screenrecording of last part of it ! All the Republicans/Conservatives need to denounce it , but we know they won’t 🤦🏻‍♀️ . https://t.co/92zzIzQhl5 pic.twitter.com/mvMBGCN1w2 — ✨MAMI 🧚‍♀️ (@Moms_know_) February 6, 2026

Η προεδρία δεν έχει δώσει ακόμη διευκρινίσεις για την ταυτότητα του «ανώνυμου υπαλλήλου» ή για το ποιος διαχειρίζεται τον προσωπικό λογαριασμό του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social. Η συγκεκριμένη πλατφόρμα λειτουργεί ως επίσημος δίαυλος επικοινωνίας για τον Αμερικανό πρόεδρο, μέσω της οποίας δημοσιεύει πληροφορίες για τις επαφές του με ξένους ηγέτες, αλλά και σχόλια για πολιτικούς αντιπάλους ή ζητήματα της επικαιρότητας, όπως οι κανόνες του αμερικανικού ποδοσφαίρου.

Το περιεχόμενο του επίμαχου βίντεο

Στον λογαριασμό του Τραμπ αναρτώνται συχνά βίντεο από διάφορες πηγές. Το συγκεκριμένο βίντεο, διάρκειας περίπου ενός λεπτού, υποτίθεται ότι παρουσιάζει «αποδείξεις νοθείας» στις εκλογές του 2020, τις οποίες ο Τραμπ συνεχίζει να ισχυρίζεται ότι κέρδισε. Στο τέλος του εμφανίζονται οι Ομπάμα, με χαμογελαστά πρόσωπα τοποθετημένα σε σώματα πιθήκων, με φόντο τη ζούγκλα.

Το βίντεο είχε αρχικά αναρτηθεί στον ακροδεξιό ιστότοπο Patriot News Outlet και αναπαρήχθη δύο φορές από τον Τραμπ. Ο Λευκός Οίκος ακολούθησε αρχικά την πάγια τακτική του, υπερασπιζόμενος τα δημοσιεύματα του προέδρου.

Η Κάρολαϊν Λέβιτ είχε δηλώσει ότι «είναι απόσπασμα από ένα βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο και εικονίζει τον πρόεδρο Τραμπ ως βασιλιά της ζούγκλας και τους Δημοκρατικούς ως χαρακτήρες από τον Βασιλιά των Λιονταριών. Σταματήστε την ψευδοαγανάκτηση». Το βίντεο στο οποίο αναφερόταν είναι κινούμενα σχέδια που αναρτήθηκαν από τον φιλοτραμπικό λογαριασμό @xerias-x, όπου παρουσιάζονται ως ζώα διάφοροι Δημοκρατικοί, όπως ο Τζο Μπάιντεν και η Χίλαρι Κλίντον, ενώ ο Τραμπ εμφανίζεται ως λιοντάρι.

Ωστόσο, το συνωμοσιολογικό βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Truth Social χρησιμοποιεί μόνο ένα μικρό απόσπασμα από το εν λόγω κινούμενο σχέδιο — το πλάνο με τους Ομπάμα ως πιθήκους.