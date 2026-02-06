Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε στον επικεφαλής της μειοψηφίας των Δημοκρατικών στη Γερουσία να αποδεσμεύσει ομοσπονδιακούς πόρους, εφόσον εκείνος δεχτεί να δοθεί το όνομα «Ντόναλντ Τραμπ» σε έναν σιδηροδρομικό σταθμό της Νέας Υόρκης και στο διεθνές αεροδρόμιο της Ουάσινγκτον, μεταδίδουν σήμερα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο δισεκατομμυριούχος μεγιστάνας του κτηματομεσιτικού τομέα, που διαθέτει ήδη έναν ουρανοξύστη με το όνομά του στην περίβλεπτη 5η Λεωφόρο της Νέας Υόρκης, προσπαθεί τώρα να αφήσει το αποτύπωμά του σε όλη τη χώρα, όπως δεν το έχει κάνει κανένας από τους προκατόχους του. Σύμφωνα με πολλά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων και τα τηλεοπτικά δίκτυα CNN και NBC, θα ήθελε να δοθεί το όνομά του στα δύο πιο πολυσύχναστα μέρη των ΗΠΑ: τον σταθμό Penn Station της Νέας Υόρκης και το διεθνές αεροδρόμιο Dulles της Ουάσινγκτον.

Επικαλούμενα ανώνυμες πηγές, τα αμερικανικά μέσα μεταδίδουν ότι ο Τραμπ πρότεινε στον Τσακ Σούμερ, τον επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Γερουσία, να αποδεσμεύσει περισσότερα από 16 δισ. δολάρια, ομοσπονδιακούς πόρους που έχει παγώσει η κυβέρνησή του, εάν εκείνος δεχτεί να βοηθήσει στη μετονομασία του σιδηροδρομικού σταθμού και του αεροδρομίου. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών των πόρων προοριζόταν για το μεγάλο σχέδιο της υπόγειας σιδηροδρομικής σύνδεσης της Νέας Υόρκης με το Νιου Τζέρσι.

Ο Σούμερ, που εκλέγεται στη Νέα Υόρκη, απέρριψε την πρόταση που, σύμφωνα με το CNN, έγινε τον προηγούμενο μήνα. Ο βουλευτής της Νέας Υόρκης Τζέρι Νάντλερ χαρακτήρισε «εκβιασμό» την προσπάθεια μετονομασίας του αεροδρομίου και του σιδηροδρομικού σταθμού. Οι εργασίες στη σήραγγα που συνδέει τη Νέα Υόρκη με το Νιου Τζέρσι θα «ανασταλούν» σήμερα το απόγευμα (μεσάνυχτα, ώρα Ελλάδας) «εάν δεν ξαναρχίσουν οι καταβολές ομοσπονδιακών πόρων» για το έργο, ανέφεραν νωρίτερα οι υπεύθυνοι του εργοταξίου, σε μια ανακοίνωσή της η Επιτροπή που επιβλέπει τις εργασίες, καθώς και οι δύο ενδιαφερόμενες Πολιτείες πρόσφατα προσέφυγαν στη δικαιοσύνη, ζητώντας να μην ανασταλεί η χρηματοδότηση.

Το όνομα Αμερικανών προέδρων συνήθως δίνεται σε κτίρια ή υποδομές, αφού αποχωρήσουν από το αξίωμα ή μετά τον θάνατό τους. Τον Δεκέμβριο πάντως το διοικητικό συμβούλιο που διόρισε ο Τραμπ στο Κέντρο Κένεντι, αποφάσισε τη μετονομασία αυτού του πολιτιστικού ιδρύματος σε Κέντρο Τραμπ-Κένεντι. Παράλληλα, ο Τραμπ θέλει να κατασκευάσει μια «Αψίδα της Ανεξαρτησίας» –παρόμοια με την Αψίδα του Θριάμβου στο Παρίσι– και ξεκίνησε την κατασκευή μιας αίθουσας χορού στον Λευκό Οίκο, κατεδαφίζοντας την ανατολική πτέρυγα του ιστορικού κτιρίου. Έχει ανακοινώσει επίσης τη ναυπήγηση νέων πολεμικών πλοίων μεγάλου μεγέθους, που θα φέρουν το όνομά του.

Εξάλλου, ο υπουργός Οικονομικών επιβεβαίωσε, ότι υπάρχει ένα σχέδιο για ένα «αναμνηστικό νόμισμα» του ενός δολαρίου, με την εικόνα του Ντόναλντ Τραμπ, αν και ο νόμος απαγορεύει να εικονίζεται ένας εν ενεργεία ή εν ζωή πρόεδρος στα νομίσματα.