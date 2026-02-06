Ο Μπαράκ Ομπάμα και η σύζυγός του Μισέλ έγιναν στόχος ρατσιστικής απεικόνισης σε βίντεο που ανήρτησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social. Το συνωμοσιολογικό βίντεο, αφιερωμένο στις προεδρικές εκλογές του 2020, παρουσιάζει το ζεύγος Ομπάμα ως πιθήκους, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το βίντεο, διάρκειας λίγο μεγαλύτερης του ενός λεπτού, περιλαμβάνει ισχυρισμούς περί νοθείας στις εκλογές του 2020, τις οποίες ο Τραμπ επιμένει ότι είχε κερδίσει. Προς το τέλος, για δύο δευτερόλεπτα, εμφανίζεται μοντάζ με τα πρόσωπα των Ομπάμα πάνω σε σώματα πιθήκων, με φόντο τη ζούγκλα.

A video posted on President Trump’s Truth Social account portrays former President Barack Obama and former First Lady Michelle Obama as apes. pic.twitter.com/B6TLnB2Vqm — Yashar Ali 🐘 (@yashar) February 6, 2026

Αντιδράσεις και καταδίκες

Μέχρι το πρωί της Παρασκευής, το βίντεο είχε συγκεντρώσει περισσότερα από 3.500 «likes» στο Truth Social. Η ανάρτηση προκάλεσε την άμεση αντίδραση του γραφείου του κυβερνήτη της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ, ο οποίος θεωρείται πιθανός υποψήφιος για τις προεδρικές εκλογές του 2028.

«Ελεεινή συμπεριφορά εκ μέρους του προέδρου. Κάθε ρεπουμπλικανός οφείλει να την καταγγείλει. Τώρα», ανέφερε σε ανάρτησή της στο X η υπηρεσία Τύπου του Νιούσομ, συνοδεύοντας το σχόλιο με στιγμιότυπο από το επίμαχο βίντεο.

Αντίδραση υπήρξε και από τον Μπεν Ρόουντς, πρώην σύμβουλο εθνικής ασφαλείας και στενό συνεργάτη του Μπαράκ Ομπάμα. «Ας στοιχειώνει τον Τραμπ και τους ρατσιστές οπαδούς του η γνώση ότι οι Αμερικανοί του αύριο θα τιμούν με λατρεία τους Ομπάμα, ενώ θα μελετούν τον Τραμπ σαν ένα λεκέ στην ιστορία μας», έγραψε στο X.

Η χρήση κατασκευασμένων εικόνων

Κατά τη διάρκεια της θητείας του, ο Τραμπ έχει επανειλημμένα χρησιμοποιήσει παραποιημένες εικόνες και βίντεο για να επιτεθεί σε πολιτικούς αντιπάλους ή να ενισχύσει την εικόνα του. Το 2023 είχε δημοσιεύσει βίντεο με τεχνητή νοημοσύνη που έδειχνε τον Μπαράκ Ομπάμα να συλλαμβάνεται μέσα στο Οβάλ Γραφείο και να οδηγείται στη φυλακή.

Σε άλλη περίπτωση, είχε αναρτήσει βίντεο όπου ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, Χακίμ Τζέφρις, παρουσιαζόταν με ψεύτικο μουστάκι και σομπρέρο – ένα βίντεο που επίσης χαρακτηρίστηκε ρατσιστικό.

Ο Τζέφρις είχε τότε καταγγείλει δημόσια το μήνυμα, επισημαίνοντας τον ρατσιστικό χαρακτήρα του περιεχομένου.