Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα δήλωσε ότι δεν έχει δει καμία απόδειξη ότι εξωγήινοι έχουν έρθει σε επαφή με τη Γη, διευκρινίζοντας τη θέση του σχετικά με τους εξωγήινους μετά από σχόλια που έκανε σε ένα podcast και τα οποία έγιναν viral.

Ο Ομπάμα βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής το Σαββατοκύριακο, αφού φάνηκε να επιβεβαιώνει την ύπαρξη εξωγήινων σε μια συνέντευξη που έδωσε στον αμερικανό παρουσιαστή podcast Μπράιαν Τάιλερ Κοέν.

Προς το τέλος της συνέντευξης, η οποία ασχολήθηκε με μια σειρά από σοβαρά ζητήματα, όπως η δολοφονία διαδηλωτών από τις αρχές μετανάστευσης στη Μινεσότα, ο Κόεν έθεσε μια σειρά από ερωτήσεις σε μια «γρήγορη σειρά», ξεκινώντας με: «Οι εξωγήινοι είναι πραγματικοί;»

«Υπάρχουν, αλλά δεν τους έχω δει», απάντησε ο Ομπάμα. «Και δεν τους κρατούν στην… πώς τη λένε; Περιοχή 51. Δεν υπάρχει υπόγεια εγκατάσταση, εκτός αν υπάρχει μια τεράστια συνωμοσία και την έκρυψαν από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών».

Η δεύτερη ερώτηση σε αυτόν τον γύρο ήταν «ποια ήταν η πρώτη ερώτηση που θέλατε να απαντήσετε όταν γίνατε πρόεδρος;», στην οποία ο Ομπάμα απάντησε γελώντας: «Πού είναι οι εξωγήινοι;». Ο συνεντευξιαστής δεν εμβάθυνε στην απάντηση, αλλά προχώρησε κατευθείαν στην επόμενη ερώτηση.

Η απάντηση του Ομπάμα αναδείχθηκε από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, καθώς και από τους χρήστες των κοινωνικών δικτύων. Την Κυριακή το βράδυ, ο Ομπάμα εξέδωσε μια δήλωση για να διευκρινίσει τη θέση του.

Δημοσίευσε το βίντεο με τα αρχικά του σχόλια στο Instagram, συνοδευόμενο από μια σύντομη δήλωση, στην οποία ανέφερε: «Προσπάθησα να ακολουθήσω το πνεύμα του γρήγορου γύρου, αλλά δεδομένου ότι έχει τραβήξει την προσοχή, θα ήθελα να διευκρινίσω. Στατιστικά, το σύμπαν είναι τόσο αχανές που οι πιθανότητες να υπάρχει ζωή εκεί έξω είναι μεγάλες.

«Αλλά οι αποστάσεις μεταξύ των ηλιακών συστημάτων είναι τόσο μεγάλες που οι πιθανότητες να μας έχουν επισκεφτεί εξωγήινοι είναι μικρές, και κατά τη διάρκεια της προεδρίας μου δεν είδα καμία απόδειξη ότι εξωγήινοι έχουν έρθει σε επαφή μαζί μας. Αλήθεια!».

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ομπάμα μιλάει για το θέμα. Σε μια εμφάνισή του στην εκπομπή «The Late Late Show with James Corden», είπε: «Αυτό που είναι αλήθεια, και το λέω σοβαρά, είναι ότι υπάρχουν βίντεο και καταγραφές αντικειμένων στον ουρανό, τα οποία δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι είναι.

Συνωμοσιολογικές θεωρίες που αφορούν εξωγήινη ζωή αφθονούν εδώ και καιρό σχετικά με την Περιοχή 51, μια άκρως απόρρητη εγκατάσταση της Πολεμικής Αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτειών που βρίσκεται στο Groom Lake, στο νότιο Νεβάδα.

Μια δημοφιλής συνωμοσιολογική θεωρία για τα UFO είναι ότι το 1947 στο Roswell του Νέου Μεξικού, τα συντρίμμια ενός ιπτάμενου δίσκου που υποτίθεται ότι συνετρίβη μεταφέρθηκαν στην Περιοχή 51 για πειράματα αντίστροφης μηχανικής με σκοπό την αναπαραγωγή του εξωγήινου διαστημοπλοίου.

Πηγή: CNN