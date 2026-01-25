Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα χαρακτήρισε σήμερα «σπαρακτική τραγωδία» τον θάνατο του Άλεξ Πρέτι, του Αμερικανού νοσηλευτή που σκοτώθηκε από ομοσπονδιακούς πράκτορες στη Μινεάπολη, καλώντας τους πολίτες να υπερασπιστούν τις «θεμελιώδεις αξίες» της Αμερικής που δέχονται «επίθεση».

«Επαφίεται σε κάθε πολίτη να αντιταχθεί στην αδικία, να προστατεύσει τις θεμελιώδεις ελευθερίες μας και να κάνει την κυβέρνηση να λογοδοτήσει» γράφει στην ανακοίνωσή του ο Δημοκρατικός πρώην πρόεδρος, κατηγορώντας παράλληλα την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ότι «σπεύδει να κλιμακώσει την κατάσταση».

Σε κοινή δήλωση με τη σύζυγό του Μισέλ, ο Ομπάμα υπογραμμίζει ότι, παρά τη δύσκολη αποστολή των ομοσπονδιακών πρακτόρων, οι Αμερικανοί αναμένουν από αυτούς να ενεργούν με νόμιμο και υπεύθυνο τρόπο και σε συνεργασία με τις τοπικές και πολιτειακές αρχές. Κάτι τέτοιο, ωστόσο, δεν φαίνεται να συμβαίνει στη Μινεσότα, όπως επισημαίνει.

Κάνει μάλιστα λόγο για «νεοσύλλεκτους μισθοφόρους της ICE και άλλους ομοσπονδιακούς πράκτορες», που δρουν υπό καθεστώς ατιμωρησίας και δεν λογοδοτούν, ενθαρρυμένοι από την στάση του Τραμπ και της κυβέρνησής του.

Ο Άλεξ Πρέτι, ο 37χρονος νοσηλευτής που σκοτώθηκε το Σάββατο (24.01.2026) από πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) στη Μινεάπολη των ΗΠΑ, εργαζόταν σε μονάδα εντατικής φροντίδας βετεράνων, «ήθελε να αλλάξει τον κόσμο», σύμφωνα με την οικογένειά του.

The killing of Alex Pretti is a heartbreaking tragedy. It should also be a wake-up call to every American, regardless of party, that many of our core values as a nation are increasingly under assault. pic.twitter.com/0JmEsJ1QFW — Barack Obama (@BarackObama) January 25, 2026

Ο Άλεξ Πρέτι φέρεται να διαπληκτίστηκε με τους πράκτορες σε δρόμο της πόλης πριν δεχθεί τα πυρά τους. Ο θάνατός του επιδείνωσε μια ήδη τεταμένη κατάσταση, καθώς σημειώθηκε λίγες εβδομάδες μετά τη δολοφονία της 37χρονης Ρενέ Γκουντ από ομοσπονδιακούς πράκτορες, επίσης στη Μινεάπολη.

🚨LATEST: Multiple videos confirm Minneapolis ICU nurse Alex Pretti was disarmed by federal agents SECONDS before they fatally shot him 10 times. While DHS claims he was an “armed threat,” the video shows an agent walking away with Pretti’s legal weapon before the first shot was… pic.twitter.com/sCrvOXLTLS — Dalsan TV (@DalsanTv) January 25, 2026

Το περιστατικό προκάλεσε νέες διαδηλώσεις και έντονη αντίδραση των τοπικών αρχών, που αμφισβήτησαν τους ισχυρισμούς της κυβέρνησης Τραμπ. Η τελευταία υποστήριξε ότι ο Πρέτι είχε πρόθεση να επιτεθεί στους πράκτορες, κάτι που οι αυτόπτες μάρτυρες αρνούνται.

Σε ανακοίνωση της οικογένειάς του, ο Πρέτι περιγράφεται ως «μια γενναιόδωρη ψυχή που νοιαζόταν βαθιά για την οικογένειά του και τους φίλους του», αλλά και για τους βετεράνους που φρόντιζε στο νοσοκομείο. «Ο Άλεξ ήθελε να αλλάξει τον κόσμο. Δυστυχώς δεν θα είναι εδώ για να βιώσει το αποτέλεσμα», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας υποστήριξε ότι ο Πρέτι «πλησίασε τους αστυνομικούς της υπηρεσίας προστασίας των συνόρων με ένα ημιαυτόματο πιστόλι 9 χιλιοστών» και «αντιστάθηκε βίαια» όταν εκείνοι προσπάθησαν να τον αφοπλίσουν. Ωστόσο, δεν διευκρινίζεται αν κρατούσε το όπλο στο χέρι του τη στιγμή του περιστατικού.