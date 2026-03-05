Ένα απίστευτο επεισόδιο σημειώθηκε στο Καπιτώλιο, όταν ο υποψήφιος γερουσιαστής με το κόμμα των Πράσινων, Brian McGinnis, βγήκε «εκτός ελέγχου» διαμαρτυρόμενος για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Τετάρτης (04.03.2026) κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Γερουσίας. Σύμφωνα με τα πλάνα που κυκλοφόρησαν, ο McGinnis άρχισε να φωνάζει «κανείς δεν θέλει να πολεμήσει για το Ισραήλ», προκαλώντας αναστάτωση στην αίθουσα. Αστυνομικοί του Καπιτωλίου επενέβησαν άμεσα και τον απομάκρυναν σηκωτό.

Ο διαδηλωτής, που φέρεται να είναι βετεράνος πεζοναύτης, αντιστάθηκε στην απομάκρυνσή του. Τη στιγμή εκείνη, ο γερουσιαστής Tim Sheehy αποφάσισε να παρέμβει και να συνδράμει στην προσπάθεια των αστυνομικών.

Η ένταση κορυφώθηκε όταν ακούστηκε ένας δυνατός ήχος, περιγραφόμενος ως «κρακ». Πληροφορίες αναφέρουν πως οι αστυνομικοί πιθανόν έσπασαν το χέρι του McGinnis κατά τη διάρκεια της σύλληψης, στην προσπάθειά τους να τον συγκρατήσουν.

🇺🇸 « Nous ne voulons pas faire la guerre à l’Iran pour Israël. » Le vétéran des Marines Brian McGinnis a été expulsé manu militari d’une audition du Sénat mercredi après avoir protesté contre les frappes américaines en Iran. (Sa main aurait été cassée lors de l’intervention.) pic.twitter.com/g8EtkFMjSD — The Voice Of Congo (@VoiceOfCongo) March 5, 2026

«Η Αστυνομία του Καπιτωλίου προσπαθούσε να απομακρύνει έναν εκτός ελέγχου διαδηλωτή από την ακρόαση της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων. Εκείνος αντιστεκόταν. Αποφάσισα να βοηθήσω και να αποκλιμακώσω την κατάσταση», ανέφερε ο Sheehy σε ανάρτησή του στο X για το επεισόδιο.

Τραυμάτισε 3 αστυνομικούς

Ο McGinnis αντιμετωπίζει τρεις κατηγορίες για επίθεση σε αστυνομικό, καθώς και τρεις ακόμη για αντίσταση κατά της σύλληψης, συνωστισμό, παρεμπόδιση και ενόχληση λόγω παράνομης διαδήλωσης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία του Καπιτωλίου, τρεις αστυνομικοί χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα για τραυματισμούς, ενώ και ο McGinnis μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά το επεισόδιο.