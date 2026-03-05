Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας εξέφρασε την πλήρη στήριξη της Άγκυρας προς τους Τουρκοκύπριους, υπογραμμίζοντας ότι η Τουρκία παραμένει ο βασικός τους υποστηρικτής και εγγυητής της ασφάλειάς τους.

Σύμφωνα με πηγές του τουρκικού ΥΠΑΜ, η Άγκυρα συνεχίζει να βρίσκεται «όπως και στο παρελθόν έτσι και σήμερα στο πλευρό της ΤΔΒΚ και τη στηρίζει». Οι ίδιες πηγές αναφέρονται στο ψευδοκράτος, επαναλαμβάνοντας τη σταθερή πολιτική της Τουρκίας στο Κυπριακό.

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας σημειώνει ακόμη ότι η Άγκυρα δεν θα διστάσει να χρησιμοποιήσει τις εξουσίες που, όπως υποστηρίζει, απορρέουν από το καθεστώς της εγγυήτριας δύναμης, εφόσον υπάρξουν ενέργειες που, κατά την τουρκική πλευρά, απειλούν την ασφάλεια των Τουρκοκυπρίων.

Οι ίδιες πηγές τονίζουν πως η Τουρκία παραμένει αποφασισμένη να διασφαλίσει την ασφάλεια των Τουρκοκυπρίων και να συμβάλει στη σταθερότητα στο νησί.