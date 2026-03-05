Το υπουργείο Πληροφοριών του Ιράν ανακοίνωσε ότι έπληξε θέσεις «αυτονομιστικών οργανώσεων» που, σύμφωνα με την Τεχεράνη, σχεδίαζαν να εισέλθουν στη χώρα από τα δυτικά σύνορα. Όπως αναφέρεται, οι οργανώσεις αυτές υπέστησαν βαριές απώλειες.

Παράλληλα, πολιτοφυλακές των Κούρδων του Ιράν φέρονται να είχαν πρόσφατες διαβουλεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με το ενδεχόμενο επιθέσεων εναντίον των ιρανικών δυνάμεων ασφαλείας στη δυτική περιοχή της χώρας, σύμφωνα με τρεις πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Σε στρατιωτική ανακοίνωση που μεταδόθηκε από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, τονίζεται ότι οι ιρανικές δυνάμεις συνεργάζονται με «ευγενείς Κούρδους» ώστε να αποτρέψουν ένα «ισραηλινοαμερικανικό σχέδιο» για επίθεση στο ιρανικό έδαφος.

Νεκρός διοικητής της Κατάεμπ Χεζμπολάχ στο νότιο Ιράκ

Η ιρακινή φιλοϊρανική οργάνωση Κατάεμπ Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι ένας διοικητής της σκοτώθηκε σε πλήγμα στο νότιο Ιράκ. Ο γενικός γραμματέας της οργάνωσης, Άχμαντ αλ-Χαμντάουι, εξέφρασε λύπη για την απώλεια ενός «μεγάλου διοικητή», του Άλι Χουσέιν αλ-Φρέιτζι, ο οποίος υπήρξε μέλος του κινήματος για περισσότερα από είκοσι χρόνια.

Δύο πηγές της οργάνωσης ανέφεραν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ένα όχημα επλήγη κοντά στην κύρια βάση της στο νότιο Ιράκ, με αποτέλεσμα τον θάνατο δύο μαχητών. Αργότερα, ο απολογισμός αυξήθηκε σε τρεις νεκρούς, μεταξύ των οποίων και ο διοικητής.

Μία από τις πηγές χαρακτήρισε την επίθεση «σιωνιστικοαμερικανικό πλήγμα».

Επιθέσεις και προειδοποιήσεις προς τη Δύση

Από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, επιθέσεις εναντίον ιρακινών φιλοϊρανικών οργανώσεων έχουν προκαλέσει τον θάνατο 15 μαχητών, κυρίως μελών της Κατάεμπ Χεζμπολάχ. Οργανώσεις που υποστηρίζονται από το Ιράν, γνωστές ως Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ, έχουν αναλάβει την ευθύνη για δεκάδες επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον αμερικανικών βάσεων.

Οι ίδιες οργανώσεις προειδοποίησαν σήμερα τις ευρωπαϊκές χώρες να μην εμπλακούν στον πόλεμο, απειλώντας τις «δυνάμεις και τις βάσεις τους στο Ιράκ και στην περιοχή».

Παρέμβαση της Τουρκίας και νέα ευρήματα στο Ιράκ

Το ιρακινό πρακτορείο ειδήσεων INA μετέδωσε ότι οι δυνάμεις ασφαλείας εντόπισαν δύο ρουκέτες και εκτοξευτή στη νότια επαρχία Βασόρα, οι οποίες είχαν τοποθετηθεί με στόχο γειτονική χώρα.

Σε άλλη εξέλιξη, η Τουρκία ανακοίνωσε ότι παρακολουθεί στενά τις ενέργειες της κουρδικής οργάνωσης PJAK, επισημαίνοντας πως οι δραστηριότητές της απειλούν την ασφάλεια και τη σταθερότητα του Ιράν. Η δήλωση αυτή ήρθε εν μέσω πληροφοριών για συζητήσεις μεταξύ ιρανικών κουρδικών πολιτοφυλακών και των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον της Τεχεράνης.