Σκοτεινές διαστάσεις λαμβάνει η εξαφάνιση του 28χρονου Ιγκόρ Κομάροφ στο Μπαλί, καθώς οι αρχές ανακοίνωσαν τον εντοπισμό αποκεφαλισμένου πτώματος που εκτιμάται ότι ενδέχεται να ανήκει στον νεαρό Ουκρανό. Ο Κομάροφ φέρεται να είναι γιος του Ολεξάντρ «Ναρίκ» Πετρόφσκι από το Ντνίπρο, ενός προσώπου που, σύμφωνα με ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, συνδέεται με τον κόσμο της μαφίας.

Η απαγωγή σημειώθηκε στις 15 Φεβρουαρίου στην παραθαλάσσια περιοχή Τζιμπαράν του Μπαλί, έναν ιδιαίτερα δημοφιλή προορισμό για Ρώσους και Ουκρανούς επισκέπτες. Όπως μεταδίδει το News.com.au, ομάδα αγνώστων φέρεται να άρπαξε τον 28χρονο, ο οποίος στη συνέχεια – σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες – βασανίστηκε, δολοφονήθηκε και τεμαχίστηκε.

Ο Κομάροφ βρισκόταν στο νησί μαζί με τη σύντροφό του, Γιά Μισάλοβα. Εκτιμάται ότι ανάρτηση που έκανε η ίδια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, δημοσιεύοντας φωτογραφία τους, ενδέχεται να αποκάλυψε άθελά της το σημείο όπου βρίσκονταν.

Δεδομένα από το GPS ενός από τα οχήματα που χρησιμοποιήθηκαν στην απαγωγή οδήγησαν τους ερευνητές σε πολυτελή βίλα, όπου φέρεται να κρατήθηκε και να βασανίστηκε ο νεαρός. Παράλληλα, βίντεο που κυκλοφόρησε αρχικά στο κανάλι Telegram MASH δείχνει έναν άνδρα που μοιάζει με τον Κομάροφ εμφανώς τραυματισμένο να απευθύνεται στους γονείς του, ζητώντας τους να καταβάλουν λύτρα ύψους 10 εκατομμυρίων δολαρίων.

Στο ίδιο βίντεο υποστηρίζεται ότι πίσω από την απαγωγή βρίσκονται Ουκρανοί, οι οποίοι φέρονται να επιδιώκουν να ανακτήσουν χρήματα που – όπως ισχυρίζονται – είχε αποσπάσει ο πατέρας του σε απάτη. Σύμφωνα με την αστυνομία, μετά τον εντοπισμό ενός από τα οχήματα της απαγωγής, οι αρχές έφτασαν σε εγκαταλελειμμένη βίλα, όπου βρέθηκαν προσωπικά αντικείμενα του θύματος, μεταξύ των οποίων ένα κινητό τηλέφωνο και μια τσάντα, καθώς και ίχνη αίματος.

Δύσκολη η ταυτοποίηση λόγω προχωρημένης αποσύνθεσης

Λίγες ημέρες αργότερα, στις 27 Φεβρουαρίου, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι σε εκβολή ποταμού εντοπίστηκαν ανθρώπινα μέλη – κεφάλι, τμήματα κορμού και άκρα. Ιατροδικαστής που μίλησε στο News.com.au ανέφερε ότι ορισμένα τατουάζ στα ευρήματα φαίνεται να ταιριάζουν με εκείνα του Κομάροφ, γεγονός που ενισχύει το ενδεχόμενο να πρόκειται για τον ίδιο.

Ωστόσο, όπως διευκρίνισε, η πλήρης ταυτοποίηση παραμένει δύσκολη λόγω της προχωρημένης αποσύνθεσης. Με βάση τα μορφολογικά χαρακτηριστικά του κρανίου, εκτιμάται ότι το θύμα ήταν άτομο καυκάσιας καταγωγής.

Σε νεότερη ενημέρωση, εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι έχει συλληφθεί ένας αλλοδαπός άνδρας που είχε νοικιάσει το όχημα που χρησιμοποιήθηκε στην απαγωγή, ενώ άλλοι έξι ξένοι υπήκοοι αναζητούνται στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση.