Η κρίση στην Μέση Ανατολή βαθαίνει και ο πόλεμος δείχνει να γενικεύεται με ταχύτατους ρυθμούς. Την ώρα που εξελίξεις διαδέχονται η μία την άλλη ένα βίντεο που κατέγραψε η Δημόσια Τηλεόραση προκαλεί ανατριχίλα καθώς μας μεταφέρει στο μέτωπο του πολέμου.

Η ΕΡΤ βρέθηκε στα σύνορα Ισραήλ – Λιβάνου και κατέγραψε από κοντά την ανταλλαγή πυρών. Πυρά πυροβολικού, αντιεροπορικά αλλά και πυρά αντιαρματικών ακούγονται να πλήττουν να πλήττουν θέσεις της Χεζμπολάχ, της Σιιτικής οργάνωσης του Λιβάνβου, ενώ ο Γιώργος Σιδέρης μαζί με τον Φώτη Πάντο και την Παναγιώτα Δερβιτσιώτη προσπαθούν παράλληλα να προστατέψουν τον εαυτό τους για να μεταδώσουν την εικόνα από το σημείο.

Το συνεργείο της ΕΡΤ βρίσκεται πολύ κοντά στους λόφους που βρίσκεται η Χεζμπολάχ και οι εκρήξεις σκάνε δίπλα τους. Οι ισραηλινές δυνάμεις απαντούν και πάνω από τα κεφάλια τους περνούν μαχητικά για να υποστηρίξουν τις χερσαίες δυνάμεις.

Πίσω από τον δημοσιογράφο της ΕΡΤ υψώνονται πυκνοί καπνοί από τις βολές πυροβολικού ενώ λίγο αργότερα ισραηλινά μαχητικά πλήττουν θέσεις της Χεζμπολάχ σε ένα λόφο που βρίσκεται πολύ κοντά στο συνεργείο. Ο οικισμός που βρίσκεται ακριβώς από πίσω τους είναι κατεστραμμένος και οι Λιβανέζοι που έμεναν εκεί έχουν εφκαταλείψει τα σπίτια τους.