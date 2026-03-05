Πύραυλοι και μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εκτοξεύθηκαν από την κατεύθυνση του Ιράν έπεσαν σήμερα στην περιοχή του αεροδρομίου του Ναχιτσεβάν, του αζερικού θύλακα, σύμφωνα με πηγή προσκείμενη στην κυβέρνηση του Αζερμπαϊτζάν, η οποία επικαλέστηκε το πρακτορείο Reuters.

Το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ναχιτσεβάν βρίσκεται περίπου δέκα χιλιόμετρα από τα σύνορα με το Ιράν.

Δείτε βίντεο από την επίθεση:

WATCH: Iranian Shahed-136 kamikaze drone visible on Nakhchivan, Azerbaijan attack. https://t.co/cr1uNsnBMV pic.twitter.com/akwg60zriH — Clash Report (@clashreport) March 5, 2026

Το Αζερμπαϊτζάν καταγγέλλει ότι ιρανικά drones χτύπησαν στο έδαφός του

Το Υπουργείο Εξωτερικών του Αζερμπαϊτζάν ανακοίνωσε ότι αρκετά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, προερχόμενα από το Ιράν, έπληξαν περιοχές εντός της αζερικής επικράτειας. Σύμφωνα με τη δήλωση, ένα από τα drones χτύπησε κτήριο του Διεθνούς Αεροδρομίου της Ναχιτσεβάν, ενώ ένα άλλο προσγειώθηκε κοντά σε σχολικό συγκρότημα στο χωριό Σακαραμπάντ.

«Καταδικάζουμε απερίφραστα αυτές τις επιθέσεις με drones που εκτοξεύθηκαν από το έδαφος της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, οι οποίες προκάλεσαν ζημιές στο αεροδρόμιο και τραυματισμό δύο πολιτών», ανέφερε το Υπουργείο Εξωτερικών σε επίσημη ανακοίνωσή του.

Οι αρχές του Αζερμπαϊτζάν διερευνούν το περιστατικό, ενώ αναμένονται περαιτέρω πληροφορίες για τις συνθήκες και τις συνέπειες των επιθέσεων.