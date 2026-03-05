Νέες εκρήξεις στην Τεχεράνη σημειώθηκαν νωρίς το πρωί, καθώς το Ιράν ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε πυραύλους εναντίον των γενικών επιτελείων των κουρδικών δυνάμεων στο Ιράκ. Η εξέλιξη αυτή εντείνει τις ανησυχίες για επέκταση του πολέμου σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή και για τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει στην παγκόσμια οικονομία.

Οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ εξαπέλυσαν το Σάββατο μαζική επίθεση εναντίον του Ιράν, κατηγορώντας την Τεχεράνη ότι επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικών όπλων και ότι προετοιμάζει επιθετικές ενέργειες.

Χωρίς τον ανώτατο ηγέτη της, Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε την πρώτη ημέρα της επίθεσης, και με σημαντικές απώλειες στην ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, η Τεχεράνη απαντά με ομοβροντίες μη επανδρωμένων αεροσκαφών και πυραύλων εναντίον του Ισραήλ, καθώς και στόχων των ΗΠΑ και των συμμάχων τους στον Κόλπο.

Η παγκόσμια οικονομία «δοκιμάζεται και πάλι» από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, προειδοποίησε η γενική διευθύντρια του ΔΝΤ Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα. Παράλληλα, η Νότια Κορέα ενεργοποίησε ταμείο σταθεροποίησης της αγοράς ύστερα από ιστορική πτώση του χρηματιστηρίου της Σεούλ.

Η Κίνα, φοβούμενη ελλείψεις καυσίμων, ζήτησε από τα μεγάλα διυλιστήριά της να αναστείλουν τις εξαγωγές ντίζελ και βενζίνης, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

Προειδοποιήσεις και αντίποινα

Το Ιράν ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε πυραύλους εναντίον των γενικών επιτελείων κουρδικών δυνάμεων στην αυτόνομη περιοχή του Ιρακινού Κουρδιστάν, όπου βρίσκονται αμερικανικά στρατεύματα, προκαλώντας φόβους για περαιτέρω κλιμάκωση.

«Στοχοθετήσαμε στο Ιρακινό Κουρδιστάν με τρεις πυραύλους τα γενικά επιτελεία κουρδικών οργανώσεων που αντιτίθενται στην επανάσταση», ανέφερε στρατιωτικό ανακοινωθέν που μεταδόθηκε από το πρακτορείο IRNA.

Από τα πλήγματα σκοτώθηκε ένα μέλος οργάνωσης εξόριστων Κούρδων του Ιράν. Ο Αλί Λαριτζανί, επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, προειδοποίησε ότι «οι αυτονομιστικές ομάδες δεν πρέπει να φαντασθούν πως πνέει νέος άνεμος».

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου διέψευσε πληροφορίες περί σχεδίου εξοπλισμού κουρδικών πολιτοφυλακών από τις ΗΠΑ, αλλά επιβεβαίωσε συνομιλίες ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και «κούρδους ηγέτες» στη βάση του βόρειου Ιράκ.

Πολιτική νίκη για τον Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε πολιτική νίκη καθώς η Γερουσία απέρριψε πρόταση περιορισμού των εξουσιών του στον πόλεμο εναντίον του Ιράν, με τη στήριξη της ρεπουμπλικανικής πλειοψηφίας.

Για πρώτη φορά από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, αμερικανικό υποβρύχιο βύθισε ιρανικό πολεμικό πλοίο στον Ινδικό Ωκεανό. Οι αρχές της Σρι Λάνκα ανακοίνωσαν τον θάνατο τουλάχιστον 87 ναυτών, ενώ δεκάδες αγνοούνται.

Η Ουάσινγκτον και το Ισραήλ υποστηρίζουν ότι οι δυνατότητες του Ιράν να απαντά μειώνονται. «Τώρα είμαστε σε θέση ισχύος», δήλωσε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή

Παρά τις δηλώσεις, το Ιράν εξαπέλυσε νέες ομοβροντίες πυραύλων εναντίον του Ισραήλ, χωρίς να υπάρξουν θύματα, σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές. Το Ισραήλ, από την πλευρά του, εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον του Λιβάνου για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα.

Εικόνες δείχνουν στήλη καπνού πάνω από τη Βηρυτό έπειτα από πλήγμα στο νότιο τμήμα της πόλης, προπύργιο του κινήματος Χαμάς. Ο Λίβανος ενεπλάκη στη σύγκρουση μετά από επίθεση του σιιτικού κινήματος, που δήλωσε ότι «εκδικείται» τον θάνατο του Χαμενεΐ.

«Δεν θα παραδοθούμε», τόνισε ο Ναΐμ Κάσεμ, επικεφαλής φιλοϊρανικού σχηματισμού, ενώ η λιβανική κυβέρνηση ζητεί τον αφοπλισμό του.

Αποκλεισμένο το στενό του Χορμούζ

Το Ντουμπάι και το Ριάντ βυθίζονται στο χάος, με κλειστές πρεσβείες, αποκλεισμένους τουρίστες και ακυρώσεις πτήσεων. Οι επιθέσεις σε διυλιστήρια και πετρελαιοφόρα έχουν παραλύσει τη ναυσιπλοΐα στο στρατηγικό στενό του Χορμούζ.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι ελέγχουν «πλήρως» το πέρασμα, μέσω του οποίου διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου.

Σε αυτό το πλαίσιο, ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σε πετρελαιοφόρο στα ανοικτά του Κουβέιτ, σύμφωνα με την υπηρεσία UKTMO. Το πλήρωμα είναι σώο, παρά τη διαρροή πετρελαίου.

Συγκεντρώσεις για τον Χαμενεΐ

Η Τεχεράνη παραμένει σε κατάσταση παράλυσης, με τους δρόμους άδειους και αστυνομικές περιπολίες παντού. Οι αρχές ανέβαλαν την εθνική κηδεία του Αλί Χαμενεΐ, επικαλούμενες την ανάγκη προετοιμασιών λόγω της αναμενόμενης προσέλευσης πλήθους.

Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σε διάφορες πόλεις προς τιμήν του ηγέτη. Πολλοί κρατούσαν πλακάτ με συνθήματα όπως «Θάνατος στην Αμερική» και «Θάνατος στο Ισραήλ», σύμφωνα με την ιρανική δημόσια τηλεόραση.